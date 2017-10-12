Güncel Zabıta Mevzuatı Eğitimi Verildi

2 haftalık eğitim seminerinde Çevre Mevzuatlarında Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, İşyeri Açma ve Çalışma Mevzuatı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu, Pazar Yerleri Mevzuatı ve Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Rapor ve Tutanak Hazırlama, Çevre Mevzuatlarında Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları gibi birçok konu ele alındı.

Eğitimler İki Hafta Sürdü