Güncel Zabıta Mevzuatı Eğitimi Verildi

2 haftalık eğitim seminerinde Çevre Mevzuatlarında Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, İşyeri Açma ve Çalışma Mevzuatı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu, Pazar Yerleri Mevzuatı ve Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Rapor ve Tutanak Hazırlama, Çevre Mevzuatlarında Zabıtanın Görev ve Sorumlulukları gibi birçok konu ele alındı.
Eğitimler İki Hafta Sürdü
Gerçekleştirilen eğitimlere katılan İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Niyazi Çiçek ve Marmara Belediyeler Birliği Eğitim Uzmanı Önder Koçtemiz ve alanında birçok uzman katılarak mevzuatlarla alakalı sunumlar yaptılar. Programın ilk haftasında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunu ve ilgili mevzuatı konuşuldu. Bu kapsamda alış-verişte alınması gereken önemler, abonelik sözleşmeleriyle ilgili bilinmesi gerekenler, kimyasal ürünlerin bulundurulması gereken ambalajlar gibi önemli konular anlatıldı. 2 program halinde tüm zabıta personelinin katıldığı eğitim seminerleri sonunda Belediye yetkilileri, Marka Kalkınma ajansından alınan bu hibeyle birlikte sosyal içerikli proje başvurularıyla belediyemize herhangi bir mali yük getirmeden birçok programı gelecekte sürdürerek Çayırova’ya yakışacak şekilde zabıta hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttıracaklarını ilettiler.