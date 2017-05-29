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Güzel Geleneklerimiz Darıca'da Hayat Buluyor

Darıca Belediyesi, mübarek ramazan ayında güzel geleneklerimizi devam ettiriyor. Her akşam farklı bir camide teravih namazının ardından, cami cemaatine Osmanlı şerbeti ikramında bulunarak Osmanlı dönemine ait güzel bir geleneği devam ettiren Darıca Belediyesi sokak iftarlarıyla da mahalle halkına hep birlikte iftar açma imkanı sağlıyor

Güzel Geleneklerimiz Darıca'da Hayat Buluyor

29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:20

AĞIZLAR OSMANLI ŞERBETİYLE TATLANIYOR.

Darıca Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlattığı bir güzel geleneği devam ettirerek tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam farklı bir camide teravih namazlarının ardından vatandaşa Osmanlı Şerbeti ikramında bulunan Darıca Belediyesi’nin bu güzel uygulaması vatandaşları da bir hayli memnun ediyor. Osmanlı dönemlerinde başlayan ve zamanla unutulmaya yüz tutan bu güzel geleneğin devam ettirilerek gelecek nesillere aktarılması için çabaladıklarını ifade eden Başkan Karabacak,  cemaatle birlikte şerbetin tadına bakarken kendisi de vatandaşlara şerbet ikramda bulunuyor.

MAHALLE İFTARLARI BAŞLIYOR

Vatandaşlardan gayet olumlu tepki aldıkları bu tür çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Başkan Karabacak “ Bizler Osmanlı ve Selçuk medeniyetlerinden gelme bir toplumuz. Çok eskilere dayanan ve ecdadımızdan kalma güzel bir gelenek olan ikram çeşmesi ile Darıca’da kültürümüze ait farklı desenleri görmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz. Darıca’da her akşam ilçemizin farklı bir camisinde teravih namazının ardından vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramıyla programlarımızı devam ettiriyoruz. Ramazan ayı boyunda ilçemizde 11 ayrı mahallede vereceğimiz sokak iftarlarıyla da mahalle halkımızı iftar sofralarında konuk edeceğiz. İlk olarak 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde vatandaşlarımızla iftar sorfrasında bir araya geleceğiz. İlahiler ve semazan gösterileri eşliğinde tüm mahalle halkıyla birlikte hep birlikte iftarımızı açacağız.Tüm mahalle halkını iftar programlarımıza bekliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

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