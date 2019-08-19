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Hacı Bektaş ziyaretlerine yoğun ilgi

2005 yılından bu güne her yıl yapılan Hacı Bektaş Veli’yi anma ziyaretleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapıldı.

Hacı Bektaş ziyaretlerine yoğun ilgi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli’ndeki Cemevleri’nin ortaklaşa düzenlediği, 2005 yılından bu yana her yıl yapılan Hacı Bektaş Veli’yi anma ziyaretleri, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mayıs ayı itibariyle Ağustos ayına kadar Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde yer alan Hacı Bektaş Veli Türbesi’ne ziyaret için kafileler halinde giden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkânlardan oldukça memnun kaldı. Hacı Bektaş’ta dini ritüellere iştirak ederek ve kutsal yerleri ziyaret eden Kocaeli’den 14 Cem Evi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı mensubu vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen otobüslerle ziyaretler gerçekleştirdi.

 

14 CEM EVİ

Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliği için Nevşehire giden, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi,  Körfez Şubesi, Derince Çınarlı ve İmam Hüseyin Şubesi, İzmit Şubesi(Tavşantepe Cem Evi) , Cem Vakfı Çayırova Şubesi, Cem Vakfı Gebze Şubesi(Ulaştepe Cem Evi) , Darıca Şubesi, Gültepe Şubesi, Mecidiyeköy Şubesi, Bayraktar Şubesi, Balören Şubesi, Ballar Şubesi, Mudurnu Tepe Şubesi’nden oluşan Kocaelili 14 Cem Evi ve dernek mensubu Alevi vatandaşlar, türbe ziyaretlerini gerçekleştirdi.

 

HACI BEKTAŞTA KURBAN KESİP LOKMA DAĞITTILAR

Anma etkinliğine katılan Alevi vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine sunulan bu imkân için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Nevşehir Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Türbesini ziyaret eden kafileler, burada dualar eşliğinde kurban kesti. Kurban kesiminin ardından okunan dualarla lokma yiyerek Cem Evi’nde cem yaptılar.

 

BÜYÜKŞEHİR BİNASI, HACI BEKTAŞ’TA İLK VE TEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hacı Bektaş ilçesindeki Beştaşlar tesisleri, Kocaeli’ndeki vatandaşların yanı sıra, Türkiye genelindeki vakıf, federasyon ve derneklere ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Yılda ortalama sadece Kocaeli’nden üç bin kişinin ziyaret ettiği; 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Büyükşehir Belediyesi tesisleri, Hacı Bektaş ilçesinde ilk ve tek olma özelliği taşıyor. 240 kişinin aynı anda konaklayabildiği tesisler Türkiye'nin her noktasından gelen vatandaşlara hizmet veriyor.
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