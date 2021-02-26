Hafta Sonu Sekapark’ta Çalışma Var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Mevlana Köprülü Kavşağının başında üstgeçit çalışması yapılacak. 27 Şubat Cumartesi günü başlayacak çalışma kapsamında kontrollü trafik akışı sağlanacak.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLECEK

Tramvay hattını vatandaşların hizmetine sunarak ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi Sekapark’ta Tramvay hattı üzerine 3 adet yaya üst geçidi inşa etti. 2 Üstgeçitte çalışmalar tamamlandı. 3. Üstgeçit için çalışmalar 27 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Salim Dervişoğlu Caddesi Sekapark İSU Merkez Laboratuvarı önündeki kavşakta yapılacak üst geçit çalışması nedeniyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı trafiğin tek şeritten kontrollü bir şekilde verileceğini duyurdu. 27 Şubat Cumartesi günü başlayacak Üstgeçit yapım işinin 4 Mart Perşembe günü tamamlanması bekleniyor.