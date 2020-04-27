Halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çayırova Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Üç ekiple 24 saat devam eden dezenfekte çalışmaları halkın yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere ilçe genelinde ara vermeden devam ediyor. Her gün düzenli olarak halkın yoğun kullandığı alanları dezenfekte eden ekipler, bir yandan cadde ve sokakları yıkarken diğer yandan da ilçedeki esnafların dezenfektesini gerçekleştiriyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin bizzat yakından takip ettiği dezenfeksiyon çalışmaları titiz ve hassas bir şekilde gerçekleşiyor. Gece gündüz demeden canla başla çalışan ekipler ilçede çalışan halk otobüslerini dezenfekte ederek, salgın hastalığın yayılmaması için çalışıyor.









