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Hamarat hanımlar

Hisar Anadolu Lisesinden Hamarat Eller İş Başında Yemek Yarışması

Hamarat hanımlar

12 Aralık 2017 Salı 10:37

 
Özel Gebze Hisar Anadolu Lise’sin de bu yıl ilki düzenlenmiş olan ‘Hamarat Eller İş Başında’ yemek projesi 8 Aralık 2017 Cuma günü lise öğretmenleri Aysel Özcan ve Serpil Öztürk’ün gözetimiyle okulun yemekhanesinde gerçekleştirildi.
Akademik başarılarının yanısıra öğrencilerin sosyal ve el becerilerinin ön plana çıkarılması amacını taşıyan bu yarışmada her kademeden öğrenci, içlerinde aşçılarında bulunduğu jüri huzurunda hünerlerini sergiledi. Hayata geçirilen bu proje ile öğrencilerin ortak bir paydada buluşarak paylaşımlarının arttırılması ağlanmış olup hazırlamış oldukları birbirinden güzel yemekleri ve yetenekleri ile tanıtılmak istenmiştir.
Takım çalışması şartını bir kez daha hatırlatan aynı zamanda oldukça heyecanlı dakikalara sahne olan bu projede birbirinden leziz tarifleri ile paylaşımda bulunan öğrencilerin yemekleri kadar sunumları da dikkat çekti. Yarışma yemeklerin tadılması ve yarışmaya katılan grupların puanlandırılması ile son buldu. 

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