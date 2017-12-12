Hamarat hanımlar

Özel Gebze Hisar Anadolu Lise’sin de bu yıl ilki düzenlenmiş olan ‘Hamarat Eller İş Başında’ yemek projesi 8 Aralık 2017 Cuma günü lise öğretmenleri Aysel Özcan ve Serpil Öztürk’ün gözetimiyle okulun yemekhanesinde gerçekleştirildi.

Akademik başarılarının yanısıra öğrencilerin sosyal ve el becerilerinin ön plana çıkarılması amacını taşıyan bu yarışmada her kademeden öğrenci, içlerinde aşçılarında bulunduğu jüri huzurunda hünerlerini sergiledi. Hayata geçirilen bu proje ile öğrencilerin ortak bir paydada buluşarak paylaşımlarının arttırılması ağlanmış olup hazırlamış oldukları birbirinden güzel yemekleri ve yetenekleri ile tanıtılmak istenmiştir.