Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!

İşe gitmek üzere 20 Ekim sabahı Gebze Yavuz Selim Mahallesi’ndeki evinden çıkan Aziz Okur, akşam saatlerinde evine döndüğünde 8 aylık hamile eşi A.O. (22) ve 5 yaşındaki kızı E.O.’nun evde olmadığını fark etti. Eşi ve çocuğunun ailesine gittiğini düşünen adam, kayınpederinden gelen telefon ile eşinin ailesine gitmediğini öğrendi. 8 aylık hamile eşi A.O. ve 5 yaşındaki kızını aramaya başlayan Aziz Okur, günlerdir ailesinden haber alamıyor.

HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYOR

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aziz Okur, “20 Ekim tarihinde sabah evden işe gitmek üzere çıktım. Akşam eve döndüğümde eşim evde yoktu. Ailesinin yanına gittiğini düşünerek telaşlanmadım. Ailesinden gelen telefonla orada olmadığını öğrenince telaşa kapılıp aramaya başladım. Fakat 20 Ekim’den bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alamadım. Benim husumetli olduğum birisi var. Ben onun yapabileceğini düşünüyorum. Bizimle bu şahıs arasında halı yıkatma konuyla ilgili başladı. Daha önce bu şahısla davalıktım. Bu kişi daha önce cezaevinde yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra gözdağı vermek için evimin çevresinde dolaşıyordu. Bundan dolayı kendisinden şüpheleniyorum. Eşim 8 aylık hamile ve yanında 5 yaşında bir kız çocuğum var. Kendilerinden haber alamıyorum. Eşimin ve çocuklarımın hayatından endişe ediyorum” dedi.