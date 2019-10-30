GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!

Gebze’de yaşayan Aziz Okur (29), 8 aylık hamile eşi A.O ve 5 yaşındaki kızı E. O.’dan günlerdir haber alamıyor. Eşi ve çocuğunun kaçırıldığından şüphelenen adam bir an önce ailesine kavuşmak istiyor.

Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:23

İşe gitmek üzere 20 Ekim sabahı Gebze Yavuz Selim Mahallesi’ndeki evinden çıkan Aziz Okur, akşam saatlerinde evine döndüğünde 8 aylık hamile eşi A.O. (22) ve 5 yaşındaki kızı E.O.’nun evde olmadığını fark etti. Eşi ve çocuğunun ailesine gittiğini düşünen adam, kayınpederinden gelen telefon ile eşinin ailesine gitmediğini öğrendi. 8 aylık hamile eşi A.O. ve 5 yaşındaki kızını aramaya başlayan Aziz Okur, günlerdir ailesinden haber alamıyor.

HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYOR

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aziz Okur, “20 Ekim tarihinde sabah evden işe gitmek üzere çıktım. Akşam eve döndüğümde eşim evde yoktu. Ailesinin yanına gittiğini düşünerek telaşlanmadım. Ailesinden gelen telefonla orada olmadığını öğrenince telaşa kapılıp aramaya başladım. Fakat 20 Ekim’den bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alamadım. Benim husumetli olduğum birisi var. Ben onun yapabileceğini düşünüyorum. Bizimle bu şahıs arasında halı yıkatma konuyla ilgili başladı. Daha önce bu şahısla davalıktım. Bu kişi daha önce cezaevinde yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra gözdağı vermek için evimin çevresinde dolaşıyordu. Bundan dolayı kendisinden şüpheleniyorum. Eşim 8 aylık hamile ve yanında 5 yaşında bir kız çocuğum var. Kendilerinden haber alamıyorum. Eşimin ve çocuklarımın hayatından endişe ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun
Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi
Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu
Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı dosya Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı...
Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku