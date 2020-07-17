Hasta karyolasının tamiratını da Büyükşehir yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2005 yılından itibaren yürüttüğü hasta karyolası desteğinin yanında hasta yakınlarından gelen talep doğrultusunda karyolanın arızalarını da gideriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 2005 yılında başlatılan proje kapsamında yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta karyolası desteği veriyor. Arızalanan karyolalar ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce tamir ediliyor.

HASTA KORYALASI DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen Evde Bakım Hizmeti, hasta ve hasta yakınları için önemli bir görevi yerine getiriyor. Evde Bakım Hizmeti’nde görevli personel hastanın durumunu inceleyerek rapor tutuyor. İlgili doktor ve yetkililer tarafından incelenen raporlar onaylandıktan sonra elektrikli hasta karyolası vatandaşın hizmetine sunuluyor.

HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ HİZMET

Sağlık personellerinin tespiti sonucu hasta karyolası; yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken, solunum sıkıntısı çeken veya akciğer hastalığı bulunup nefes darlığı (ortapne) pozisyonunda yatması gereken vatandaşlara veriliyor. Hasta karyolası için herhangi bir ekonomik durum araştırması yapılmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta karyolası desteğinin yanında hasta yakınlarından gelen talep doğrultusunda karyolanın arızalarını da gideriyor.

TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Elektrikli ve mekanik olan hasta karyolası ile hastanın rahatça hareket ettirilmesi, böylece hastaların günlük bakımlarının daha kolay yapılabilmesi sağlanıyor. Yatalak hastaların tedavi süreçlerinin uzun süreli olmasından dolayı karyola uzun süreli kullanılıyor. Bu süreçte oluşabilen arızalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini gidermek için sadece hasta karyolasını teslim etmekle kalmayıp bu tür arızların giderilmesi için çalışma yapıyor.

ARIZALAR GİDERİLİYOR

Hasta karyolası ve tamiratı ile ilgili 153 Çağrı Merkezi’ne gelen talep doğrultusunda vatandaştan randevu alınarak gerekli işlemler yapılıyor. Evde Bakım Hizmetini gerçekleştiren ekipler vatandaştan gerekli bilgiyi alıp, malzeme temini gerçekleştikten sonra tamirini sağlıyor.