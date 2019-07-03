Hat 200 araçları 1 milyon kilometreyi devirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen hat 200 araçları, 1 milyon kilometreye ulaştı. Hat 200 diğer hatların üstünde kilometreye ulaşarak kendi alanında rekor kırdı. İstanbul- Kocaeli arasında köprü vazifesi gören hat 200 araçları, vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağladı.

2013’TEN BERİ HİZMETTE

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD)’nin 2013 yılında Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi kapsamında durdurulan tren seferleri sonrasında vatandaşların mağduriyetini gidermek adına açılan hat 200 otobüsleri, 1 milyon kilometre yaparak Kocaeli – İstanbul arasında adeta mekik dokudu. 1 milyon kilometreye ulaşan araçları garaja çeken UlaşımPark görevlileri, bir dizi bakım işlerinden geçirdikleri araçların motorlarını yenileyerek tekrar seferlere başlatıyor.

SIKLIKLA ÖĞRENCİLER KULLANIYOR

UlaşımPark’ın işletmesini yürüttüğü 200 numaralı otobüs hattı, özellikle öğrenciler tarafından kullanılıyor. Öğrenciler arasında ‘Efsane’ olarak adlandırılan hat 200, vatandaşların da İstanbul’a ulaşımını kolaylaştırıyor. Kocaeli’nde okuyan öğrencilerin servis gibi kullandıkları hat, sosyal medyada da öğrencilerin sıklıkla paylaşımlar yaptığı otobüs hattı konumuna geldi.

D-100 ÜZERİNDEN AKTARMASIZ HAT

Seferlerine Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden (kırsal) başlayan hat 200 araçları, D-100 üzerinden İzmit-Gebze-Tuzla-Pendik-Kartal Metro istikametine gidiyor. Sadece belirli duraklardan yolcu almasıyla ve indirmesiyle bilinen 200 hat araçlarına, halk arasında ekspress hat deniyor. Tüm duraklarda durmayan ve aktarmasız şekilde yoluna devam eden hat 200, vatandaşları hızlı bir şekilde gidecekleri yere bıraktığı içinde en sevilen araçlar arasında yerini alıyor.

18 METRELİK KÖRÜKLÜ OTOBÜS

Vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan hat 200, 18 metrelik ‘’Körüklü’’ araçlarla hizmet sağlıyor. Araçların büyük olmasından dolayı daha fazla yolcu taşıyan hat 200, İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşların birinci tercih ettiği otobüs haline geldi.





