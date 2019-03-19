“Hereke’ye Hukuk Fakültesi’ni kazandıracağız"

AK Parti, Hereke’de seçim irtibat bürosu açtı. Coşkunun hakim olduğu açılış törenine; AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı yönetim ve üyeleri, Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ile Herekeliler katıldı.

AK Partili belediye başkanları Yunus Pehlivan ve İsmail Baran’ın yaptığı hizmetlerin yeni dönemde de artarak devem edeceğini söyleyen, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Körfez’e büyük yatırımlar AK Parti ile başladı, AK Parti ile devam edecek. Sizlerin desteği ile 1 Nisan’dan itibaren Şener Söğüt belediye başkanımız olacak ve hizmet serüveni devam edecek. Kazanan yine Körfez olacak” şeklinde konuştu

BARAN, “DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran yaptığı konuşmada “Halkımızdan aldığımız güç ile size beş yıl hizmet etmenin onurunu yaşadım. İnşallah 1 Nisan’da bayrağı Şener Söğüt’e teslim edeceğim. Kocaeli’nde de İbrahim Karaosmanoğlu başkanım nöbeti Doç Dr. Tahir Büyükakın’a devredecek. Körfez’de de, Kocaeli’nde de durmak yok, yola devam diyeceğiz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.



Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tezahüratlar eşliğinde geldiği kürsüde, “Milletimiz her zaman istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir. 31 Mart’ta halkımız yine istikrardan yana, hizmetlerden yana oyunu kullanacağından hiç şüphem yok. Sizler coşkunuz ile bugünden istikrar sürsün Körfez büyüsün diyorsunuz. Hizmetlerimizin yanı sıra gönül köprüleri kurmayı da ihmal etmeyeceğiz” diye konuştu.

HEREKE’YE KAMPÜS MÜJDESİ

Göreve geldikten sonra yapacağı projeleri sıralayan Başkan Adayı Şener Söğüt Hereke’ye dört yıllık fakülte getireceklerinin müjdesini verdi. Söğüt, “Körfez’den başlayarak Cengiz Topel Havaalanı’na ulaşacak metro hattının uygulama projeleri tamamlanacak, Körfez’e metro geliyor. Hereke Bölgesi’nde Millet Bahçesi yapacağız, Bilgi evleri, yeni mesire alanları ve insana dokunan projeler yapacağız” ifadelerini kullandı.



DESTEK BİZDEN HİZMET ONLARDAN

Hereke’nin AK Parti döneminde çok hizmet aldığını ve bunun bir Herekeli olarak hep takipçisi olduğunu söyleyen Kocaeli Milletvekili Fikri Işık hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür etti. Hizmetlerin devamı için Körfez Belediyesi için Şener Söğüt’e, Büyükşehir Belediyesi için de Tahir Büyükakın’a destek isteyen Işık, “Her ikisini de yakın tanırım. Tecrübe var, birikim var, çalışkanlık var, samimiyet var, mütevazilik var, ben onlara güveniyorum. Bizi de, sizi de mahcup etmezler. Bizler destek vereceğiz, onlarda hizmet verecekler” dedi.