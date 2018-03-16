Hüseyin Kahya Savunma Sanayi ödülleri verilmeli

Kırıkkale'de anıt mezarı bulunan dedesi adına

Ülkemizde savunma sanayisinin anlam ve değer kazandığı şu günlerde sık sık medyada yer alan haberlerde Kırıkkale Makine Kimya Fabrikasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak ne yazık ki merhum büyüğümüzün adı bir kez bile anılmamıştır. Bugünkü Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) fabrikalarının yapılmasında dedemin katkısı olmuştur. Kendisi “Param ve topraklarım vatanıma feda olsun.” demiş. Devletin ortaklık teklifine ise “Hâşâ devletle ortaklık olur mu hiç?” diyen bir vatanseverdir. Şahsımın’ın büyük dedesi Hüseyin Kâhya (Kırım Hanı'nın kızının damadı olduğu söylenmekte olup Kırıkkale şehrinin kurucusudur.) Sonuç olarak ülkemizdeki vatansever insanları teşvik etmesi amacıyla geleneksel ödül töreni yapılmasını talep ederiz.

