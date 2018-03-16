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Hüseyin Kahya Savunma Sanayi ödülleri verilmeli

Gebze Tİcaret Odası meslek komitesi başkanı Cenk Atamandedesi için Cumhurbaşkanına Hüseyin Kahya Savunma Sanayi Ödülleri verilmesini istedi.

Hüseyin Kahya Savunma Sanayi ödülleri verilmeli

16 Mart 2018 Cuma 11:20


 Cenk Ataman Kırıkkale'de anıt mezarı bulunan  dedesi adına  Hüseyin Kahya Savunma Sanayi Ödülleri verilmesi için Makin ve Kimya Endüstri Kurumu'na gönderdiği dilekçede şunlara yer vermiştir:

 Ülkemizde savunma sanayisinin anlam ve değer kazandığı şu günlerde sık sık medyada yer alan haberlerde Kırıkkale Makine Kimya Fabrikasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak ne yazık ki merhum büyüğümüzün adı bir kez bile anılmamıştır. Bugünkü Makine Kimya Endüstrisi (MKEK) fabrikalarının yapılmasında dedemin katkısı olmuştur. Kendisi “Param ve topraklarım vatanıma feda olsun.” demiş. Devletin ortaklık teklifine ise “Hâşâ devletle ortaklık olur mu hiç?” diyen bir vatanseverdir. Şahsımın’ın büyük dedesi Hüseyin Kâhya (Kırım Hanı'nın kızının damadı olduğu söylenmekte olup Kırıkkale şehrinin kurucusudur.) Sonuç olarak ülkemizdeki vatansever insanları teşvik etmesi amacıyla geleneksel ödül töreni yapılmasını talep ederiz. 

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