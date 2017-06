İftar Sofrasında Buluştular

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının tüm güzelliklerini iftar sofralarına yansıtan Çayırova Belediyesi, yine özel bir iftar programında Çayırovalı’ları buluşturdu.

Diğer iftar programlarından farklı olarak bu kez engelli vatandaşlar ve ailelerini gönül sofrası etrafında toplayan belediye, programı hizmet binası önünde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdi.

Ramazan ayında komşuluk, kardeşlik ve beraberliğin simgesi olan iftar sofralarını 9 ayrı mahallede ve birçok noktada kurarak dolu dolu bir Ramazan ayını Çayırovalı’lara yaşatan belediye, engelli vatandaşlar ve aileleri için de iftar sofrası hazırladı. İftar programına Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, belediye başkan yardımcıları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Başkan Demirci “Yeter ki Kalplerde ve Gönüllerde Engel Olmasın”

Ramazan ayının son günlerinde çok anlamlı bir iftar programına imza attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şevki Demirci, engelsiz bir yaşam için gayretle çalıştıklarını ifade etti. Sözlerini şu şekilde sürdüren Demirci, “Engelli vatandaşlarımız için her türlü engeli ortadan kaldırmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya, daha yaşanabilir şehirler ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sağlık, eğitim ve benzeri her türlü hizmete kolayca ulaşmaları için EKM Birimimiz ve tam teşekküllü engelli aracımızla büyük gayret sarf ediyoruz. Engelli öğrencilerimizin okula ve her türlü eğitim ihtiyacına erişmesi için servis hizmetleri veriyoruz. Onlara haklarıyla ilgili bilgilendirmede bulunuyor, kamu idarelerinde rehberlik hizmeti sunuyoruz. Akülü araç temin ediyoruz. Ayrıca şehrin belirli yerlerine yaptığımız şarj istasyonlarıyla hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi artırarak ve çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Özellikle engellilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın içinde daha çok olmaları yönünde projeler yapacağız.” dedi.

“Hareketle Kaldır Engelleri”

“Hareketle Kaldır Engelleri projesiyle otizm ve down sendromlu 35 öğrencimize spor yapma imkanı sunuyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Beyaz Ay Derneğimizle işbirliği içinde uzman eğitmenlerimizle hizmet veriyoruz. Sporla birlikte sağlıklarını, özgüvenlerini kazanıyorlar. Sosyalleşiyorlar” diyerek sözlerini sürdüren Demirci, Engelli Yaşam Merkezinin de müjdesini verdi.

“Engelli Yaşam Merkezini Kuruyoruz”

“Yeni bir Engelli Yaşam Merkezi kurmak için planlama çalışmalarına başladık. İçerisinde günübirlik kreşiyle, mesleki, sanatsal ve beceri kurslarıyla, özel parkıyla, sosyal hizmet merkeziyle tam teşekküllü bir Yaşam Merkezini ilçemize kazandıracağız. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yeter ki kalplerde, gönüllerde, zihinlerde engellerimiz olmasın. Bunun yerine sevgi ve hoşgörü olsun. Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Sosyal hayatın içinde var olduklarında, fırsat verildiğinde, çok güzel şeyler ortaya koyabileceklerini hepimiz biliyoruz.” dedi.