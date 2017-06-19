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İHH Gebze Yetim Çocukları Unutmadı

İHH Gebze Bölge Temsilciliği Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinden 200 yetim çocuğu giydirip iftar yemeği verdi.

İHH Gebze Yetim Çocukları Unutmadı

19 Haziran 2017 Pazartesi 08:56

İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze Kadın Kolları ve Gençlik Kolları işbirliği ile Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinden 200 yetim çocuğu Ramazan bayram öncesi sevinçlerine ortak oldu. 

YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER

İHH Gebze Başkanı Turgut Veisoğlu "Yetimlerimizi unutmadığımızı, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için mütevazı programlar yapmaktayız. Yaptığımız etkinlikte yetim ve dar gelirli çocukları eğlendirmeye destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi "Yetim Gülerse Dünya Güler" Bunun için ne gerekiyorsa İHH olarak yapmaya gayret edeceğiz. Yetim ve dar gelirli çocukları Ramazan Bayramı öncesi giydiren hayırseverlere teşekkür ederim."dedi

Yetim çocukları için yapılan bayram alışverişin ardından Gebze Teknik Üniversitesi kampusu bahçesinde Tiyatroza ekibinin Hacivat-Karagöz gösterisi ile devam etti. Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, Genç İHH ekibinin sandalye kapmaca, halat çekme, çuval yarışı ve mendil kapmaca oyunları ile iftar vaktine kadar gönüllerince eğlendiler. İftardan önce okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yetim aileleri ile gerçekleştirilen iftar programı sona erdi.

Yetim aileleri zor zamanlarında yanlarına olan İHH İnsani Yardım Vakfına teşekkür etti.

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