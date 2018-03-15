banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İHL'lerinin kurucusu Tevfik İleri

Menderes Hükumetinin Milli Eğitim Bakanı Tevkif İleri'yi Prof. Dr. Ali Köse anlatıyor.

İHL'lerinin kurucusu Tevfik İleri

15 Mart 2018 Perşembe 09:59

 Türkiye'de İmam Hatip Liselerinin kurucusu olan ve 31 Aralık 1961’de 27 Mayıs darbesi nedeniyle hapiste iken kanserden vefat eden Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’yi Prof. Dr. Ali Köse şu sözleriyle anlatıyor.

“DÜN MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI BİR İŞ YAPMAMIŞIZ VASFİYE HANIM!”

“Sabahleyin gazeteleri okurken, aleyhinde haber göremeyince eşi Vasfiye Hanım’a böyle seslenirmiş Tevfik İleri: “Demek ki, dün milletimiz için hayırlı bir iş yapmamışız Vasfiye Hanım!”

Menderes’in Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ydi o. 27 Mayıs sabahı darbecilere ilk meydan okuyan mebustu.

Askerler Demokrat Partili mebusları Harp Okulu’na götürüp tıkmışlar. Burası bombalanacak diye de bir şayia çıkarmışlar. Herkes paniklemiş. Ama o bir köşeye çekilip namaza durmuş. Bir albay gelip bağırmaya başlamış “Tevfik İleri nerede?” diye. Namazda yakalamış onu. Hem kıyamda hem rükûda hem secdede tekmelemiş. Selam verince yakasına yapışıp “Ben senin belalınım, seni öldüreceğim.” demiş. Ama aynı sertlikle cevabını almış: “Asıl bela, kendisini bela olarak gönderenin kim olduğunu bilmemektir.”

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açılışında o vardı. Din derslerinin ilkokul müfredatına alınmasının, yirmi yıl aranın ardından imam-hatiplerin tekrar açılmasının altında hep onun imzası vardı. Köy Enstitüleri’ni Öğretmen Okullarıyla birleştiren cesur milli eğitimciydi. Hatipliği parmak ısırtacak cinstendi. İdealistti. Memleket aşkını hep hisseden hissettiren bir kişilikti. Milliyetçiliği sözle değil, icraatla yaptı. Türk Sanat Tarihi Enstitüsü’nü kuran da, Türk Kültür eserlerinin yayınını başlatan da oydu.

27 Mayıs 1960 onun için de sonun başlangıcıydı. Darağacı listesinde o da vardı. Yassıada’da Menderes’in yoldaşıydı. Darbeyi kendine yediremedi. Kahrından kanser oldu. Darbecilerin insafı idamı müebbede dönüştürecek kadardı. Yassıada’dan Kayseri cezaevine gönderdiler onu. Hastalık ilerledi ve Ankara Hastanesi’ne taşıdılar. Ama keder büyüktü. Hemşin’de başlayan dünya sürgünü Ankara’da son buldu. Menderes’in idamına ancak 3 ay dayanabildi. 1961’in son günü yoldaşına kavuştu;

“Menderessiz yeni bir yılı istemem” der gibi.

 

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anaokulu Üniversitesi’nde eğlenceli dersler Anaokulu Üniversitesi’nde eğlenceli dersler
CHP Gebze'den ÇYDD ziyareti CHP Gebze'den ÇYDD ziyareti
Başkan Demirci’ye Ziyaret Başkan Demirci’ye Ziyaret
Şehit Aileleri Derneği'den ziyaret Şehit Aileleri Derneği'den ziyaret
Karate Ligi’nin 2. etabı Karate Ligi’nin 2. etabı
Gebze'de hırsızlık iddasıyla 3 kişi tutuklandı Gebze'de hırsızlık iddasıyla 3 kişi tutuklandı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Anaokulu Üniversitesi’nde eğlenceli dersler
İstasyon Bilim Sanat Merkezi Anaokulu Üniversitesi’nin minik üniversiteli öğrencileri Deney Atölyesi dersinde...

Haberi Oku