İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi ve temizlik malzemeleri desteğinin yanında Çayırova Kartla mağazalardan alışveriş yapma imkânı sunan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor.
İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek
Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtıyor.
İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi ve temizlik malzemeleri desteğinin yanında Çayırova Kartla mağazalardan alışveriş yapma imkânı sunan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor.