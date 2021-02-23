İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atmaya devam eden Çayırova Belediyesi, ilçede yemek yapacak durumu olmayan ve kendine bakmakta zorluk çeken vatandaşlara yardım elini uzattı. İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Çayırova Belediyesi yaklaşık üç aydır kendisine bakmakta zorluk çeken 40 aileye haftanın 7 günü sıcak yemek dağıtıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden uygulama kapsamında 4 çeşitten oluşan menü her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi ve temizlik malzemeleri desteğinin yanında Çayırova Kartla mağazalardan alışveriş yapma imkânı sunan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor.





