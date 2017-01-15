İKDAY yeni başkanını seçti

Temelleri 1998 yılında atılan ve İnsan Kaynakları Dayanışma Platformu olarak çalışmalarına başlayan dernek, 2007 yılında Dernek statüsü alarak İş dünyası, sektörler arası birlik beraberlik, bilgi ve becerileri paylaşma, bulundukları iş kollarında iş birliği gibi önemli işlevler üstlendi. O günlerde 500-600 kişiye yakın üyesi ile etkinliklerini yapan ve sektöründe öne çıkan dernek şu an fiili olarak 100’ün altında üye katılımı ile yoluna devam etmekte.

2.5 yıldır başkanlık görevini sürdüren Eminiş Ambalaj İnsan Kaynakları Müdürü Musa Tekler yeni yönetimde görev almazken yapılan oylamada Ömür Koç derneğin yeni başkanı oldu. Yapılan oylama sonrası 11 kişilik yönetim listesi de oluştu.

YÖNETİM KURULU

Ömür Koç ( Başkan)

Hakan Yaşa

Erol Ateş

Hakan Alaşar

Ayşenur Aydın Gümrükçü

Erol Karabulut

Ali Çevik

Erdal Atmaca

Gürbüz Kılıçarslan

Neslihan Emre İlhan

Müjde Şık

DENETLEME KURULU

Ahmet Koşkan

Müge Tolunay

Tunç Buyruk

POLİN’DEN MİSFAFİRPERVERLİK ÖRNEĞİ

GEBKİM Polin Su Parkları firmasının ev sahipliğinde düzenlenen genel kurula katılım az oldu. Bu önemli organizasyonun ev sahibi olan ve aynı zamanda İKDAY üyesi Polin Su Parkları Kurumsal İletişim Sorumlusu Müge Tolunay, misafirleri ile yakından ilgilenirken, genel kurula gelen üyelerden tam not aldı.

Genel Kurulun başlamasına az bir süre kala Tolunay, davetlilere yönelik kısa bir selamlama yaptı ardından da Polin Su Parkları firmasını tanıtan kısa bir sunum gerçekleştirdi.

TEKLER’DEN HÜZÜNLÜ VEDA

2013 Mayıs ayından bu yana İKDAY’ın başkanlık görevini sürdüren Musa Tekler, genel kurulda yaptığı konuşmada görev süresince kısıtlı imkanlar ve katılım azlığına rağmen özellikle bilgi ve eğitim konularında çok önemli insanları İKDAY üyeleri ile birleştirdiklerini ve önemli bilgi paylaşımı yaptıklarını belirtti. 250-300’e yakın mail grup üyeleri olduğunu belirten Tekler, bu yolla çok faydalı geri dönüşler elde ettiklerinin altını çizdi.

İKDAY’ın yeni göreve gelecek yönetimine de başarılar dileyen Tekler, kendisinin her zaman derneğe tıpkı bugün olduğu gibi yardım etmeye devam edeceğini ve yeni başkan ve ekibinin arkasında olacağını sözlerine ekledi.

ÖZTEKİN KAŞUKCİ AĞIRLIĞI

İKDAY’ın kuruluşundan bu yana bu dernek için çok şey ifade eden ve İKDAY Onursal Başkanı olma özelliğini de taşıyan İŞKUR yöneticilerinden Öztekin Kaşukci’de genel kurulun en renkli simalarından biri oldu. Dernekte sevilip sayılan tecrübeli bürokrat, genel kurulda divan başkanlığı görevini de üstlendi. Üyelerle ve yönetimle olan yakın diyaloğu, konulara vakıf oluşu Kaşukci’yi “Doğal Başkan” gibi gösterse de İKDAY’ın genel kurulunu ustaca yöneten Öztekin Kaşukci, yaptığı kunuşmada İşkur ve İkday ile ortaklaşa bazı eğitim projelerinde birlikte olacaklarının müjdesini verdi.

ESKİ YÖNETİME PLAKET

Genel Kurul sonrası oluşan yeni yönetim kutlamaları kabul etti. Günün sonunda İKDAY’ın bir önceki yönetimine ve dernek faaliyetlerinde emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.