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İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli’de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

03 Haziran 2023 Cumartesi 12:47

  Kaza, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre M.C.A hakimiyetindeki Volkswagen marka 41 HN 727 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle, N.S idaresindeki Nissan marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 41 AJA 101 Nissan marka otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters istikamette dönerek durabildi. Kazanın şiddetiyle her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerdeki yolcular S.S. ve E.A. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslara alınarak Seka Devlet Hastanesine götürüldü. 
  Öte yandan otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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