İl pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Koronavirüs (COVID- 19) salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla İl İdare Kurulunda alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Pandemi Kurulu 2. Toplantısı gerçekleştirildi.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Akçakoca Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Osman Ekşi, Nihat Kaynar, Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı SG-71 Komutanı Ü. Tğm Can Bozkurt, K.B.B Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Daire Müdür ve yetkilileri, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek ve Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar katıldı.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy yapmış olduğu konuşmalarında: “Değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Pandemi Kurulu olarak toplantımızı gerçekleştirmek üzere tekrar bir aradayız. Bu toplantımızda da Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de virüsle mücadele konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar alınması gereken ek tedbirler varsa neler olabileceği hususunda karşılıklı istişarelerde bulunmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar ve uygulamada varsa sorunlar bunları hep birlikte görüşeceğiz.” dedi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Covid-19 salgınıyla alakalı ülkemiz de ve İlimizde de yapılan yoğun çalışmalar olduğunu belirterek, Kocaeli’nin son durumu hakkındaki Pandemi Kuruluna sunum gerçekleştirmelerinin ardından, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi’nin Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar hakkında gerçekleştirdiği sunumuyla devam etti.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un bu güne kadar yapılan çalışmalar üzerinde yaptığı değerlendirmelerde; “Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 22 Marttan itibaren toplamda 2644 vatandaşımız dışarı çıktığı için ikaz edilmiş, bunlardan 113’üne idari para cezası uygulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda idari izinli sayılan kamu çalışanları Kocaeli’de bugün itibariyle 7223 kişi bu kapsamda, toplam çalışanın % 9.84’ünü oluşturuyor. Kamuda da esnek çalışma modeline geçildi. Esnek çalışma modelinden de yararlanan kamu personelimizin sayısı 12 bin 602’dir ve buda %17,17 gibi bir orana denk geliyor. Umuma açık istirahat yerlerine yönelik olarak kapatılan yerlerimizin toplam sayısı 6546, uyarıya rağmen yasağa uymayan ve bunlardan hakkında işlem yapılan 55 işletmeye de gerekli cezai işlem uygulanmıştır.

Vefa Destek Grupları 22 Mart Tan Bugüne Kadar 29 Bin 262 Talebi Yerine Getirmişlerdir

İlçelerimiz de Vefa Destek Grupları oluşturuldu. Bu gruplar vatandaşlarımızın taleplerini alıp onların ihtiyaçlarını gidermek üzere özellikle uygulamaya geçildiği 22 Mart tan itibaren bugüne kadar 29 bin 262 talep yerine getirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından evde sağlık hizmeti, Büyükşehir Belediyemiz tarafından da evde bakım hizmeti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından bir takım sosyal hizmetlerde vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili yapılan denetimde 1395 denetim yapıldı ve 41 işletmeye de idari para cezası uygulanmıştır. Şehir içi giriş çıkışlarının kontrol edilmeye başlandığı 29 Marttan itibaren Kocaeli genelinde toplamda 173 bin 392 araç 401 bin kişi şehir içi geçişlerinde kontrol edilmiştir. Seyahatler izne bağlanmıştır bu seyahatlerde Kocaeli genelinde Kaymakamlıklarımızca 2619 talep gelmiş bunlardan sadece 530’u uygun görülerek izin haline dönüştürülmüştür.

“Karantina İçin İlk Grupta 859, İkinci Grupta İse 36 Olmak Üzere Toplam 895 Kişi İlimize Getirilmişti”

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ülkemize getirilerek belirli illerde karantinaya alınıyordu. İlimizde de ilk grupta 859, ikinci grupta ise 36 olmak üzere 895 kişi ilimize getirilmişti. Bunların karantina süresi doldu. Türkiye genelinde 67 ili kapsayacak şekilde bunların tahliyesi, illerine gönderilmesi işlemleri gerçekleştirildi. İllerine gönderilmesi işlemi AFAD Başkanlığımızca, İstanbul’a, Harem’e ve özellikle havalimanına gitme konusu da Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarımızın moral motivasyonunun artırılması ve onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaları bakımından bazı sosyal tesisler onlara tahsis edildi. Bunlar Öğretmenevlerimiz, bazı okul pansiyonlarımız, Büyükşehir Belediyemizin tesisleri, Derince Belediyemizin bir tesisi, sivil toplum kuruluşlarımızın uhdesinde bulunan bazı bu amaçla kullanılabilecek tesisler ve Tryp By Wyndham otelde sağlık çalışanlarımızın bu anlamda ihtiyaçlarını gidermek üzere kendilerine tahsis edildi.

“Ne Kadar Çok İnsanımızı Evde Tutabilirsek Bu Mücadelede O Derece Başarılı Olmuş Oluruz”

Evde kalarak, dışarı çıkmama hususu emniyet, jandarma ve zabıtalarımız ile camilerde de din görevlileri tarafından duyurulmaya devam ediyor. Bu bizim en önemli ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Ne kadar çok insanımızı evde tutabilirsek bu mücadelede o derece başarılı olmuş oluruz.

“Kocaeli Üniversitemiz De Geçtiğimiz Haftadan İtibaren PCR Testini Yapıyor”

Kocaeli Üniversitemiz de geçtiğimiz haftadan itibaren PCR testini yapıyor. Bu çok ciddi bir katkı sağladı. Bizim Halk Sağlığı Laboratuvarımızda bu konuda hizmet vermeye başladı ve biz Kocaeli’de yapacağımız testlerimizi artık Ankara’ya göndermiyoruz. Buda bizim daha fazla test yapma imkanımızı ortaya koyacak ve daha hızlı bir şekilde testlerimizin sonuçlarını da ulaşma olanağına imkan sağlayacak.

“Temel Amacımız; Kocaeli’de Bu Salgını Minimize Edebilecek Faaliyetleri Hayata Geçirebilmektir”

Sağlık çalışanlarımız kadar Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızda alan içerisinde birçok riske maruz kalarak bu görevi yürütüyorlar. Bu anlamda herkese teşekkür ediyoruz. Bir çok kurum ve kuruluşumuzun bu anlamda önemli çalışmaları var. Bu bir küresel sorun haline geldi. Buna da çözüm üretmek için herkesin mutlaka yapabileceği, ortaya koyabileceği çalışmalar var. Bugüne kadar Kocaeli’de kurumlarımız arasında güzel bir iş birliği ortaya kondu. Bundan sonrada aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temel amacımız; en azından Kocaeli’de bunu minimize edebilecek faaliyetleri hayata geçirebilmektir. Bu anlamda bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve moral, motivasyonumuzu bozmayacağız. ”diyen Sayın Valimiz bu süreçte başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür etti.

Virüsle ilgili yapılan çalışmaların ne aşamada olduğu, Virüs ile mücadelede önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalar konusunda Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile diğer üyelerin görüş ve önerileri alınarak bunlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

