İlk Meclis Toplanıyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yöneteceği 2017’nin ilk meclis toplantısında gündemde görüşülerek karara bağlanacak maddeler ise şöyle: “Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şube Başkanlığının aydınlatma, ısınma, su, haberleşme giderlerinin karşılanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, İmar planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu Raporları, M.Paşa Mah. 3105 ada 9 nolu 339 m² alanlı parselin DSİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu, İstasyon Mah E-5 Topçular Kavşağı isminin değiştirilerek Derik Kaymakamlık binasına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK olarak değiştirilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu, 2016 Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Eskihisar Mah. 1 pafta, 3 nolu 33.420 m² alanlı parselin Belediyemize devrine ilişkin Plan Bütçe ve Hukuk Dilekçe Komisyonu Ortak Raporu, Denetim Komisyonuna 5 üye seçimi (Gizli oyla), Fazla çalışma ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğü talebi, Geçici İş Pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, Boş kadrolara karşılık çalışan sözleşmeli personel ücret ve ek ödeme tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, Memur dolu kadro derece değişikliği ve kadro iptal-ihdasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talebi, Ademyavuz Mah. Yavuz Cad. bitişiğinde bulunan Şehit Alaattin Şahbaz parkının Türkiye Kızılay Derneği Çayırova Şubesine devrine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü talebi, Gebze Belediyesi mülkiyetindeki müstakil parsellerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü talebi, Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi, İmar planı tadilat taleplerinin görüşülmesi.”