banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İLKÇEV, Aşure Etkinliği Düzenledi

Kültürel, sosyal, sportif, gençlik ve eğitim faaliyetleriyle ön plana çıkan Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), yeni dönemin ilk etkinliğini Aşure programıyla başlattı.

İLKÇEV, Aşure Etkinliği Düzenledi

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:20

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı program İLKÇEV dernek binasında yapıldı.


İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, bu sezon da gençlik ve çocuklarla ilgili faaliyetlere daha çok önem vereceklerini, her Cumartesi günleri kız ve erkek izcilik ünite faaliyetlerinin devam edeceğini, Okçuluk kurslarının devam ettiğini, Salı günleri aylık seminerlerinin bu sezon daha kapsamlı olarak düzenleneceğini, Pazar sabahları işrak buluşmaları adı altında gönül sohbetlerinin devam edeceğini ifade etti.


Programlarının herkese açık olduğunu, bütün Gebzelileri etkinliklerine katılmaya davet etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor Gebze spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı
Gebze'de freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü Gebze'de freni patlayan tankerden atlayan sürücü...
İSU'dan su kesintisi açıklaması İSU'dan su kesintisi açıklaması
24 Metreme Dokunma! 24 Metreme Dokunma!
"Muallimköy, Bilişim Vadisi vizyonunun kalbidir"
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Gebze spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor
Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan spor kompleksinin inşası hummalı...

Haberi Oku