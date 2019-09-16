İLKÇEV, Aşure Etkinliği Düzenledi

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı program İLKÇEV dernek binasında yapıldı.



İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, bu sezon da gençlik ve çocuklarla ilgili faaliyetlere daha çok önem vereceklerini, her Cumartesi günleri kız ve erkek izcilik ünite faaliyetlerinin devam edeceğini, Okçuluk kurslarının devam ettiğini, Salı günleri aylık seminerlerinin bu sezon daha kapsamlı olarak düzenleneceğini, Pazar sabahları işrak buluşmaları adı altında gönül sohbetlerinin devam edeceğini ifade etti.



Programlarının herkese açık olduğunu, bütün Gebzelileri etkinliklerine katılmaya davet etti.