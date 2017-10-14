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iPhone 8 fiyatları belli oldu

Apple’ın yeni iPhone’larının fiyatları belli oldu.

iPhone 8 fiyatları belli oldu

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:21

Apple'ın uzun zamandan beri beklenen iPhone 8'in satış fiyatı belli oldu. Mobil iletişim operatörlerinde yer alan bilgilere göre iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 4 bin 149 TL, iPhone 8 Plus 64 GB 4 bin 699'den başlıyor. iPhone 8'in 256 GB'lık modeli 4 bin 949 TL, iPhone 8 Plus'ın 256 GB'lık modeli ise 5 bin 499 TL'den satışa sunuluyor.

iPhone 8'in 64 GB'lık modelinin ABD'deki satış fiyatı 699 dolar. Aynı modelin 256 GB kapasiteye sahip olan seçeneği ise 849 dolardan satışa çıkıyor.

iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık modelinin ABD'deki satış fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi. 256 GB'lık iPhone 8 Plus almak isteyen bir kullanıcı 949 doları gözden çıkarıyor.

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