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İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirildi.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar

06 Mart 2018 Salı 15:09

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitim seminerine Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran katıldı.

ÖNCELİĞİMİZ SİZLERİN SAĞLIĞI

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran yaptığı selamlama konuşmasına, başka bir programı nedeniyle eğitim seminerine katılamayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamlarını ileterek başladı. Başkan Yardımcısı Ayran, “Gebze’de yaptığımız her çalışmamızda sizlerin alın teriniz, emeğiniz var. Bu çalışma sırasında hiç programımızda olmayan farklı işlerimiz de olabiliyor. Önem verdiğimiz önceliğimiz sizlerin sağlığı. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli. İşimizi en iyi şekilde ve en sağlıklı şekilde yapacağız” dedi.

UZMANLARDAN PERSONELE EĞİTİM

Başkan Yardımcısı Nilay Ayran’ın selamlama konuşmasının ardından İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından belediye personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında personele iş hastalıkları ve kazalarından korunma yöntemleri, çalışanların hak ve sorumlulukları ve iş hastalıkları ve kazaları sonucu doğan hukuki süreçler anlatıldı.

 

 

 


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