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İşaret diliyle Ormanya’yı tanıdılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya çadır kamp alanına gelen işitme engelli ailelere Doğal Yaşam Parkını işaret dili ile tanıttı.

İşaret diliyle Ormanya'yı tanıdılar

07 Temmuz 2020 Salı 22:33

‘Bağımlı Olma Özgür Ol’ sloganıyla Kocaeli’de düzenlenen “İşaret Kamp” etkinliğine gelen işitme engelli kamp severler Ormanya’yı gezdi. Gezide İşitme engelli vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi işaret dili tercümanıyla Ormanya tanıtıldı.

 

‘İŞARET KAMP’

Kocaeli’nde düzenlenen ve ‘Bağımlı Olma Özgür Ol’ sloganıyla İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Bursa ve Kocaeli’den işitme engelli vatandaşların katıldığı “İşaret Kamp” etkinliği Ormanya otoparkında gerçekleştirildi. 2 günlük kamp yapmak için gelen işitme engelli vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı işaret dili tercümanları eşlik etti.

 

ORMANYA’YI GEZDİLER

Kamp süresi boyunca işitme engelli vatandaşlar doğa yürüyüşleri yaptı. Vatandaşlar işaret dili tercümanı sayesinde Ormanya’da bulunan Çocuk Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Ormanköy, Kuş Gözlem Alanı, Yaban Hayatı Alanlarını gezdi. Gezilen her yer işaret dili ile işitme engelli vatandaşlara anlatıldı.

 

‘ORMANYA’YI ÇOK SEVDİK’

Ormanya’yı çok beğendiklerini ifade eden işaret kamp lideri Armağan Aydemir; “İşaret kampımızın amacı toplumu zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek. Bunun için sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerinin farkına varmaları ve bu tarz alışkanlıklardan uzak durmaları hedefliyoruz. Bundan dolayı belli aralıklarla kamplar düzenliyoruz. Bu kampımızı Kocaeli’de yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizim için bir işaret tercümanı gönderdi. Onun sayesinde Ormanya’yı tanıdık” dedi.

 

TERCÜMANLIK HİZMETİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işitme engelli vatandaşlara yönelik görüntülü görüşme sayesinde tercümanlık hizmeti sunuluyor. Bunun için işitme engelli vatandaşların 0549 781 39 25 numaralı telefonu aramaları yeterli.

 

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