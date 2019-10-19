İSBAM Başkanı,Aksoyu Ziyaret Etti

İSBAM Başkanı Şamir Adıgozelli, İSBAM Başkan Yardımcısı Yasemen Mohubbet Gızı ,

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar

ve

Yönetim Kurulu Üyeleri

, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek,

Azerbaycan şairi İmadeddin Nesimi’nin doğumunun 650. yılı vesilesiyle

19 Ekim tarihinde düzenleyecekleri etkinliğe davet ederek, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin daha da kuvvetlendirilmesi istikametinde gösterdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdiminde bulundular.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise İSBAM Başkanı Şamir Adıgozelli, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, ve beraberindekilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

































