Işık'tan Gazi Eren'e Ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, geçtiğimiz yıl Şırnak'ta ki patlamada gazi olan Piyade Er Sinan Eren'i ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Dilovası'nda bir dizi ziyaretlerde bulundu. Işık, gün boyu sürdürdüğü ziyaretleri arasında geçtiğimiz Kasım ayında Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve uzun süredir evinde tedavi gören Piyade Er Sinan Eren ve ailesini ziyaret etti. Işık, ziyarette Eren'in sağlık durumu hakkında bilgi alırken, Sinan Eren ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Işık'a Dilovası eski Belediye Başkanı Halit Yaşar'da eşlik etti.