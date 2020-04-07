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İsmail Kahraman Yazdı : Anadolu Ajansı ve Gazetecilik Anılarım

İsmail Kahraman Yazdı :Anadolu Ajansı ve Gazetecilik Anılarım

İsmail Kahraman Yazdı : Anadolu Ajansı ve Gazetecilik Anılarım

07 Nisan 2020 Salı 18:37

 
Anadolu Ajansı 100 yaşın da. Kuruluş kararı o yıllarda Kocaeli’ye bağlı ilçe olan Geyve de alınan 6 Nisa’n 1920 de kurulan Anadolu Ajansı 100.Kuruluş yılını kutluyor 
Anadolu ajansının  benim gazetecilik ve belgesrlcilik hayatımda çok önemli ve anlamlı yeri var yıllarca Gebze de Anadolu Ajansı Muhabiri olarak temsilcilik yaptım deyim yerinde ise gazeteciliği Anadolu Ajansın dan öğrendim 
Korona virüsü felaketi ve salgını dolayısı ile evlere kapandık  geçmiş anılarımızı hatırlıyor hatıralarımızla  geçmişi yeniden yaşıyoruz 

Anadolu Ajansına Nasıl Muhabir Oldum
Tarihler 1982 yılı  vatani görevimi Deniz kuvvetleri Komutanlığı seyir hidroğrafi ve oşinoğrafi daire başkanlığın  basın Halkla İlişkiler biriminde tamamladım o yıllara ait anılarımı ayrı bir yazı da alacağım Asker Ocağı bana çok şey öğretti bir çok anım var bir çok insan tanıdım askerlik anılarını unutmak mümkün mü  hey gidi asker Ocağı anıları 
Gebze’ye geldiğim de ilk işim Anadolu Ajansı Gebze  Temsilcisi olmak 
Gebze hükümet caddesi üzerindeki küçük kitap ve kırtasiye dükkanım da   bu gün sizlerle paylaştığım o yıllarda çektiğim iki fotoğraf  çok şey anlatıyor o yıllar da İzmit de bastığım haftalık Gebze gazetesini yayınlıyor  bir tarafdan da Tuzla dan Derinceye kadar Gebze bölgesinin haberlerini her gün telefonla Anadolu ajansına gönderiyorum 
1997 tarihine kadar devam eden Anadolu Ajansı muhabirliğim sırasın da bir çok genel müdür bölge ve yurt haberler Müdürü tanıdım bir çok seminer ve toplantıya katılıp bilgi sahibi oldum 
Anadolu Ajansı bu gün 100 yaşında  AA nın kuruluş yıldönümü ile ilgili basında yer alan Haberi sizlerle paylaşıyorum 
Anadolu Ajansı 100 Yaşın da 
Ayrıntılı bilgiler için tıklayın 

AA'NIN KURULUŞU FİLMİ
AA'nın kuruluşu TRT Ekranlarında.
TRT'nin dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm"de Anadolu Ajansının kuruluşu anlatılıyor. Dizide halide Edip, Atatürk'ün ve Yunus Nadi'nin yer aldığı bir akşam yemeğinde ajans kurulması fikrini teklif ediyor. Sonrasında ise kuruluş genelgesini daktilo ettirdiği görülüyor.

TRT'nin yeni dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm"de anlatılan Anadolu Ajansının kuruluş videosunu izlemek için tıklayınız.
URULUŞUNDAN BUGÜNE ANADOLU AJANSI
Anadolu Ajansı'nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile adeta özdeştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de resmen işgali ve Meclis-i Mebusan'ın kapanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını illere bildirdi. Artık İstanbul'da kalınamayacağını gören bazı aydınlar da bir süredir Milli Mücadele'ye katılmanın yollarını aramaktaydı. Bu gelişme, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunu da sağlayacaktı.

Ankara'ya doğru yola çıkan iki ayrı kafilede yer alan gazeteci Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile gazeteci yazar Halide Edip (Adıvar), 31 Mart'ta Geyve'de buluştular. Tren istasyonundaki mola sırasında Ankara'ya gider gitmez ilk iş olarak "bir ajans teşkilatı" kurulmasının gerekliliğini görüştüler. Ajansın adını konuşurlarken; "Türk," "Ankara," "Anadolu" seçenekleri arasından "Anadolu Ajansı" isminde karar kıldılar.(Sabah Gazetesi )


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