KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “İşsizlik tek haneye inebilir”





TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 puan gerilediğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizlik oranında bir yıl öncesine göre oldukça güçlü bir iyileşme var. İşsizlik oranının aşağı çekilmesinde güçlü büyüme ve istihdama yönelik teşviklerin yansımalarını görüyoruz. Şubat ayında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 210 bin kişi arttı. Bir önceki yıl ise, 2016’ya göre bu sayı sadece 411 bin kişiydi. Önümüzdeki dönemde yatırımlar ile yeni iş imkanlarının artmasıyla ve sezonsal etkilerle işsizlik oranının tek haneye inebileceğini düşünüyoruz.” dedi.





Sanayi sektöründe istihdam payının arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, “İstihdam edilenlerin yüze 17.7’sinin tarım, yüzde 20’sinin sanayi, yüzde 7’sinin inşaat ve yüzde 55.3’ünün hizmetler sektöründe yer aldığını görüyoruz. Sektörler arasında, sanayi sektörünün payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.5 puan ile en yüksek artışı sağladı. Burada sanayi sektöründe yaratılan istihdam artışını sürdürülebilirliği açısından çok önemsiyoruz.” dedi.





Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan gerileyerek yüzde 19’a düşmesini olumlu karşıladığını belirtti.





-Nisan ayında bütçe gelirleri giderlerden fazla arttı



