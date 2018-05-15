banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“İşsizlik tek haneye inebilir”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında yüzde 10.6’ya gerileyen işsizlik oranının memnuniyet verici olduğunu belirterek, istihdama yönelik devam eden teşviklerle ve sezonsal etkilerle işsizliğin tek haneye inebileceğini söyledi.

'İşsizlik tek haneye inebilir”

15 Mayıs 2018 Salı 16:45

 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “İşsizlik tek haneye inebilir” 

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 puan gerilediğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizlik oranında bir yıl öncesine göre oldukça güçlü bir iyileşme var. İşsizlik oranının aşağı çekilmesinde güçlü büyüme ve istihdama yönelik teşviklerin yansımalarını görüyoruz. Şubat ayında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 210 bin kişi arttı. Bir önceki yıl ise, 2016’ya göre bu sayı sadece 411 bin kişiydi. Önümüzdeki dönemde yatırımlar ile yeni iş imkanlarının artmasıyla ve sezonsal etkilerle işsizlik oranının tek haneye inebileceğini düşünüyoruz.” dedi. 

Sanayi sektöründe istihdam payının arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, “İstihdam edilenlerin yüze 17.7’sinin tarım, yüzde 20’sinin sanayi, yüzde 7’sinin inşaat ve yüzde 55.3’ünün hizmetler sektöründe yer aldığını görüyoruz. Sektörler arasında, sanayi sektörünün payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.5 puan ile en yüksek artışı sağladı. Burada sanayi sektöründe yaratılan istihdam artışını sürdürülebilirliği açısından çok önemsiyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan gerileyerek yüzde 19’a düşmesini olumlu karşıladığını belirtti.

-Nisan ayında bütçe gelirleri giderlerden fazla arttı

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe gelirlerimizin giderlerden fazla artmasına rağmen bütçe 2.7 milyar TL açık verdi. Nisan’da bütçe gelirlerine vergi gelirlerinden önemli katkı geldiğini görüyoruz. Başbakanımız tarafından açıklanan yeni destek paketindeki vergi yapılandırılması ile önümüzdeki dönemde bütçe gelirleri daha da artabilir. Giderler tarafında ise enflasyona yakın artışlar olmasını bekliyoruz.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Törk'ten Flormar işçsine destek Törk'ten Flormar işçsine destek
AK Parti Gebze 7 bine ulaştı AK Parti Gebze 7 bine ulaştı
“Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda seçecek” “Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda...
Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde
İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Törk'ten Flormar işçsine destek
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin...

Haberi Oku