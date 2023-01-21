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İSTANBUL VALİLİK BİNASI VE BALKAN SAVAŞLARI TARİHİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

İSTANBUL VALİLİK BİNASI VE BALKAN SAVAŞLARI TARİHİ

21 Ocak 2023 Cumartesi 09:10

 Tarih bilinci için zaman mekan ve insanlar önemlidir , yolu İstanbul’dan geçenler Cağaloğlu’n daki İstanbul valilik binasının önünden geçer. Bu bina Osmanlı’nın son dönemlerinde hükümetin idare merkezi olarak bir çok olaya şahitlik yapmış. 1912 ve 1913  tarihinde 110 yıl önce yaşanan Balkan savaşları tarihinde  yaşanan Babaali baskını olarak darbeler tarihimize  geçen olayın yaşandığı İstanbul valilik binasının önünden her geçtiğimde Balkan savaşları ve darbeler tarihini hatırlarım.

GEBZE HUZUR EVİ YAPTIRMA DERNEĞİ OLARAK KOCAELİ ÇAYIROVA KAYMAKAMLIĞI’NDAN İSTANBUL VALİ  YARDIMCILIĞINA ATANAN  HASAN  GÖZEN BEYİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Valli yardımcısı Hasan beyi huzur evi yaptırma derneği Başkan vekili  Halit Altıntaş  başkanlığında Turgut Altıntaş  Ziya Topal  ile birlikte giderek  dernek çalışmaları ile ilgili Bilgi verdik. Ev sahipliği ve misafirperverliğin den dolayı Sn vali yardımcısı Hasan Gözen beye teşekkür ederiz.

İSTANBUL VALİLİĞİNİN TARİHİ BİNASI  BABAALİ  BASKINI  VE BALKAN SAVAŞLARININ 110.YILI  UNUTULAN  ÇATALCA  ZAFERİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLADIM

1912 ve 1913 de  110 yıl önce yaşanan Balkan savaşlarında  ders ve ibret alacağımız bir çok olaylar yaşandı  bu konuda çok sayıda makale yazdım Çatalca’dan canlı yayınlar yaptım. Balkan savaşlarında Osmanlı’da ilk askeri darbe yaşanmış bugünkü İstanbul Valilği’ndeki tarihi  binada görev yapan  hükümet basılmış bakanlar öldürülüp hükümet istifa ettirilmiş.

BALKAN SAVAŞLARI VE DARBE

100. Yılında Balkan Savaşı ve Bâbıâli Baskını (Muzaffer Albayrak)

YAZININ BİR BÖLÜMÜ

Balkan Savaşı’na, eskiler daha çok “Balkan Bozgunu” ya da “Balkan Hacâleti (Utancı)” derler. Bu “bozgun” tabiri, sadece askerî bir mağlubiyeti değil, bir devletin topyekûn batışını da ifade eder. Balkan savaşı ile utanç verici, onur kırıcı bir mağlubiyet alınmış, bütün Rumeli, hatta devletin ikinci başkenti olan Edirne bile elden çıkmıştı.

Osmanlı Devleti’nin itibarını yerle bir edecek şekilde mağlup olup Balkanlardan çekilmesine, yüz binlerce Müslüman’ın yerini yurdunu terk edip muhacir olmasına, yine yüz binlercesinin can ve malına taarruz edilmesine, namusunun, ırzının ayaklar altına alınmasına sebep olan Balkan Savaşı’nın ağır sonuçları, lâyıkıyla masaya yatırılıp, ciddi bir muhasebesi ve muhakemesi maalesef yapıl(a)mamıştır.

Savaşın kaybedilmesinde siyasî ve askerî yönden suçlu ve sorumlu bulunanlar, gafleti hatta ihaneti görülenler yargılanıp hesap vermemiştir. Balkan Savaşı’ndan sonra kurulan göstermelik “özel divan-ı harpler”, savaşın komuta kademesinden -İttihat ve Terakki’ye muhalifliği bilinen- bazı kişileri yargılayıp emekliye sevk etmekle yetinmiştir. Bunun bir örneği, Edirne’yi 155 gün düşmanın yanı sıra açlıkla da mücadele ederek savunan ve Edirne savunmasını “ikinci Plevne” olarak kabul ettiren Şükrü Paşa’dır. Şükrü Paşa Edirne’nin Bulgarların eline düşmesinden sorumlu tutularak emekliye ayrılmış, itibarı düşürülmüştür.

Balkan Savaşı’nda alınan bu utanç verici mağlubiyeti hazırlayan pek çok sebep vardır. Burada bu sebeplerden bazılarına; karşılıklı suçlama ve tartışmalara neden olan, birilerinin itham edilmesine vesile kılınan, savaşın mukadderatına doğrudan tesir edenlerine değineceğiz. Bununla birlikte, zamanın iktidar mücadeleleri gereği, muhaliflerin karşılıklı olarak birbirlerine karşı yürüttükleri kampanyalar ve propagandaların bir parçası olarak uyguladıkları dezenformasyonun yıllarca ciddi tarih kitaplarında yer almış olanlarına değinerek aslında ne olduğuna bakacağız.

Balkan Savaşı’nın hemen öncesinde eğitimli askerlerin terhis edilmesi süreci, Balkan devletlerinin yaptıkları ittifaklardan haberdar olunup olunmadığı, harp taraftarlığı ve karşıtlığının zaman içinde siyaseten nasıl değişikliğe uğradığı, “Edirne’yi düşmana veriyorlar” propagandası ve buna istinaden yapılan Bâbıâli Baskını, Enver Bey’in “Edirne Fatihliği”, üzerinde duracağımız hususlardan bazılarıdır.

(Kaynak 100. Yılında Balkan Savaşı ve Bâbıâli Baskını Muzaffer Albayrak Ocak  23, 2013 Balkan Savaşları )

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