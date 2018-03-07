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İstasyon’dan Köşker’e teşekkür

Gebze Belediyesi tarafından hizmete açılan İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde çeşitli branşlarda eğitimlere katılan bölge halkı, kendilerine sunduğu hizmetlerden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ediyor.

İstasyon'dan Köşker'e teşekkür

07 Mart 2018 Çarşamba 12:24

Gebze Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi’ne kazandırılan Bilim Sanat Merkezi’nde çeşitli branşlarda eğitimlere katılan bölge halkı, kendilerine sunduğu hizmetlerden ötürü Başkan Köşker’e teşekkür etti. Birçok hizmeti bir arada sunan İstasyon Bilim Sanat Merkezi bölge haklının göz bebeği konumunda. Bünyesinde barındırdığı Anaokulu Üniversitesi, GESMEK kursu, GESMEK Çocuk Kursu, Kütüphanesi, Spor Salonları, diyetisyen hizmeti ve çalışma sınıflarıyla İstasyon bilim Sanat Merkezi her yaştan Gebzelilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.


MUHTARDAN TEŞEKKÜR

İstasyon Mahallesi Muhtarı Mehmet Keskin mahalle olarak belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Mahalle Muhtarı Keskin, “İstasyon Mahallesi olarak belediyemizin hizmetlerinde oldukça memnunuz. Mahallemize kazandırılan Bilim Sanat Merkezi mahallemizin adeta çehresini değiştirdi. Mahallemize kazandırılan bu hizmet sayesinde ev hanımlarımız, genç kızlarımız boş vakitlerini burada düzenlenen etkinliklere, kurslara katılarak verimli bir şekilde değerlendiriyor. Ayrıca çocuklarımız buradaki kurslara katılıyor ve kütüphanesinden faydalanabiliyorlar. Nezih ve güvenli bir ortamda ders çalışırken ailelerinin de gözleri arkada kalmıyor. Ben şahsım ve mahalle halkı adına böylesine güzel bir hizmeti mahallemize kazandıran Belediye Başkanımız Adnan Köşker’e çok teşekkür ediyorum” dedi.


ZUMBA İLE SAĞLIKLI YAŞAM

Birçok hizmeti bir arada bölge halkına sunan İstasyon Bilim Sanat Merkezine çeşitli branşlarda kurslara gelen mahalle sakinleri hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini ifade etti. Diyetisyen kontrolünde Zumba yaparak sağlıklı bir şekilde kilo veren kursiyerler, haftanın iki günü bu kursa katılıyor. Zumba kursuna katılan Belkıs Uzunuğlu ve Gülhan Usel İstasyon Bilim Sanat Merkezi için, “Burada diyetisyenlerimiz kontrolünde spor yaparak zayıflıyor ve daha sağlıklı oluyoruz. Zumba derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Burada eğitmenlerimiz bizlerle birebir ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.


ANNE-KIZ BİRLİKTE GELİYOR

GESMEK kurslarına katılan Gülseren Yıldız, “Böyle bir merkez mahallemize kazandırıldığı için çok şanslıyız. Başta Belediye Başkanımız Adnan Köşker ve ekibine çok teşekkür ediyorum Ben GESMEK kursların katılırken kızımda iki senedir bağlama kursuna gidiyor ve bu sene İngilizce kursuna başladı. Kızım ve ben birlikte kurslara geliyoruz ve verilen eğitimlerden çok memnunuz” dedi.

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