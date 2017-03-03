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İşte Türkiye'nin En Genç Zenginleri

FORBES Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesini açıklamasının ardından Türkiye'nin en zengin genç isimleri de belli oldu. İşte genç ve en zengin Türk isimler!

İşte Türkiye'nin En Genç Zenginleri

03 Mart 2017 Cuma 15:49

FORBES Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesini açıklamasının ardından Türkiye'nin en zengin genç isimleri de belli oldu. İşte genç ve en zengin Türk isimler!

FORBES Türkiye tarafından duyurulan "En Zengin 100 Türk" listesinde yer alan 46 kişi, servetini arttırdı. Toplam servet ise bu artışla beraber 102,9 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ ZENGİNLERİ

● İpek Kıraç - Koç Holding

1984 doğumlu İpek Kıraç, geride bıraktığımız 2016 yılına göre servetini 85 milyon dolar arttırarak 625 milyon dolarlık servete ulaştı. İpek Kıraç, bu yükselişle beraber "En Zengin 100 Türk" listesindeki sırasını 75'ten 63'üncü sıraya yükseltti.

● Erden Timur - Nef Holding

1982 doğumlu Erdem Timur, 2016 yılına göre servetini 50 milyon dolar arttırarak 450 milyon dolara ulaştı. Yükselişle beraber listede 5 sıra yükselen Erdem Timur, günümüzde Nef İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

● Serra Sabancı - Sabancı Holding

1976 doğumlu Serra Sabancı, listenin 44. sırasında 775 milyon dolarlık servetiyle yer alıyor.

● Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding

1976 doğumlu Hakkı Yıldız, 450 milyon dolarlık servetiyle listenin 95. sırasında bulunuyor.

● Fatma Tuba Yazıcı - Diler Holding

1974 doğumlu Fatma Tuba Yazıcı, 1 milyar dolarlık servetiyle listenin 27. sırasında yer almakta.

● Mehmet Avni Kiğılı - Hayat Holding

1974 doğumlu Mehmet Avni Kiğılı, 500 milyon dolarlık servetiyle listenin 81. sıranda yer alıyor.

● Sevil Sabancı - Sabancı Holding

1973 doğumlu Sevil Sabancı, 600 milyon dolarlık servetiyle listenin 66. sırasında bulunuyor.

● Hamdi Ulukaya - Chobani Yoğurt

1972 doğumlu Hamdi Ulukaya, 1,7 milyar dolarlık servetiyle listenin 12. sırasında.

● Diane Arcas - Arkas Lojistik

1972 doğumlu Diana Arcas, 38. sırada 800 milyon dolarlık servetiyle  listenin 38. srasında.

● Demir Sabancı - Sabancı Holding

1972 doğumlu Demir Sabancı, 650 milyon dolarlık serveti ile listenin 54. sırasında yer alıyor.

● Bernard Arcas - Arkas Holding

1971 doğumlu Barnerd Arcas, 800 milyon dolarlık servetiyle 38. sırada yer alıyor.s

● Osman Kibar - Samumed

1971 doğumlu Osman Kibar, 2 milyar dolarlık servetiyle, zenginler arasında en zengin olma ünvanını 8. sıradaki yeriyle elinde bulunduruo

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