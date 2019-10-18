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İYİ Gençlik'den 29 Ekim çıkartması

İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’ya gidecek.

İYİ Gençlik'den 29 Ekim çıkartması

18 Ekim 2019 Cuma 12:45

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara’ya gezi düzenleyen İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunacak. 29 Ekim Salı günü saat 09.30’da Anıtpark’ta toplanacak olan ekip, Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirecek. İYİ Gençlik, öğle yemeği yedikten sonra gençlik buluşması konserine de katılacak. 30 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da meclis grup toplantısına katılım sağlanacak. Etkinliğin yol ve konaklama ücreti ise parti tarafından karşılanacak. 29 Ekşim gecesi Kocaeli’ne dönmesi gerekenler için de otobüs tahsis edilecek. Etkinliğe tüm İYİ Partili gençlerin katılımı bekleniyor.
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