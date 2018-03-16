Saadet Partisi ilçe başkanı Necati Korkmaz ise yapılan ziyaretten dolayı İYİ Parti ilçe başkanı Nusret Acur ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
İYİ Partisi'nden Saadet Partisi ziyareti
İYİ Parti Gebze ilçe başkanı Nusret Acur ve yönetim kurulu üyeleri Saadet Partisi Gebze ilçe başkanlığını ziyaret etti, ziyarette Saadet Partisi İlçe Başkanı Necati Korkmaz ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Saadet Partisi ilçe başkanı Necati Korkmaz ise yapılan ziyaretten dolayı İYİ Parti ilçe başkanı Nusret Acur ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.