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İYİ Partisi'nden Saadet Partisi ziyareti

İYİ Parti Gebze ilçe başkanı Nusret Acur ve yönetim kurulu üyeleri Saadet Partisi Gebze ilçe başkanlığını ziyaret etti, ziyarette Saadet Partisi İlçe Başkanı Necati Korkmaz ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İYİ Partisi'nden Saadet Partisi ziyareti

16 Mart 2018 Cuma 14:00

   Ziyaret sırasında Gebze ve ülke gündemine ilişkin olarak sohbet edilirken, Acur; seçimde sandık güvenliğiyle alakalı endişelerini dile getirirken Korkmaz saadet partisi olarak sandıklara sonuna kadar sahip çıkacaklarını seçimin güvenli geçmesi için hukuk çerçevesinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İki Başkanda Öncelikle ülke menfaatleri ve yaşadığımız Gebze’nin çıkarları doğrultusunda her platformda bir araya gelip diyalog içinde hareket edebileceklerini dile getirdi.

Saadet Partisi ilçe başkanı Necati Korkmaz ise yapılan ziyaretten dolayı İYİ Parti ilçe başkanı Nusret Acur ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

 

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