Kaçak Midye avına geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arka kesiminde bulunan Kuş Cenneti Sulak Alanı, başta göçmen kuşlar olmak üzere birçok farklı türde kuşa ev sahipliği yapıyor. “Sulak Alan” ilan edilen bölgede kaçak avcılık ile mücadele ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında tutulan alanda kaçak avcılığa göz açtırılmıyor. Yapılan denetimlerde İzmit Kuş Cenneti Mevkiinde kaçak avcılık yapıldığını tespit eden Büyükşehir Zabıta ekipleri, Amfibik sulak alan aracı ile yaptığı operasyonda kaçak midye avcılarının malzemelerine el koydu.

20 ADET KÜREK VE İKİ ÇUVAL MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

İl genelindeki denetimlerini aralıksız devam ettiren Büyükşehir Zabıta ekipleri, kaçak midye avcılarına da göz açtırmıyor. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı, Kuş Cenneti mevkiinde Büyükşehir Zabıta ekipleri, emniyet güçleriyle birlikte kaçak avcılara müdahale ederken Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ele geçirilen av malzemelerine el koydu. Operasyonda 20 adet kürek ve iki çuval midye ele geçirildi. Tarım İl Müdürlüğü kaçak avcılık yapan kişilere, yakalandıklarında yasal olarak cezai işlem uyguluyor.

İZMİT KÖRFEZ’İN KUŞ CENNETİ

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölüm 168 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altında tutuluyor.