banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaçak yapıya göz açtırılmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmaya izin vermiyor

Kaçak yapıya göz açtırılmıyor

31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı kaçak yapılara geçit vermiyor. Kaçak yapıyla mücadele kapsamında, Kandıra ilçesinde kaçak yapılara yıkım işlemi uygulandı.

 28 ADET KAÇAK YAPI

Kandıra Babalı Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Hazine’ye ait alandaki 28 adet yapı yıkıldı. Kocaeli genelinde kaçak yapılarla mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde yeni kaçak yapıların yıkılacağını duyuran Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, ilimizde kaçak yapılaşmaya göz açtırmamaya kararlı. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan yıkım programları önümüzdeki günlerde de kentin çeşitli noktalarında devam edecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku