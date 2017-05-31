Kaçak yapıya göz açtırılmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı kaçak yapılara geçit vermiyor. Kaçak yapıyla mücadele kapsamında, Kandıra ilçesinde kaçak yapılara yıkım işlemi uygulandı.

28 ADET KAÇAK YAPI

Kandıra Babalı Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Hazine’ye ait alandaki 28 adet yapı yıkıldı. Kocaeli genelinde kaçak yapılarla mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde yeni kaçak yapıların yıkılacağını duyuran Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, ilimizde kaçak yapılaşmaya göz açtırmamaya kararlı. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan yıkım programları önümüzdeki günlerde de kentin çeşitli noktalarında devam edecek.