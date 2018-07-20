Kamp Ateşi Etkinliği Düzenledi

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı kapsamında,Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği İLKÇEV tarafından yürütülen '’FARKINDAYIZ,FARKLIYIZ,ZİNDEYİZ''Projesi kapsamında
Gaziler Dağı İzci Evi’nde kamp ateşi etkinliği düzenlendi.
Gaziler Dağı izci evinde bir araya gelen izci, izci lideri, izci gönüllüleri ve izci aileleri kamp ateşi etkinliğinde buluştu.
Düzenlenen etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne olurken Gaziler Dağı İzci Evi’nde İzcilik Oyunları,İzcilik Eğitimi, İzcilik Marşları, Yarışmalar gibi etkinliklerle faaliyetlerini tamamladı.