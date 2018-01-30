Kamu Kurumlarında Afet Bilinci Eğitimi

Kamu kurumları ağırlıklı eğitimlerde afet bilinci, sivil savunma servisleri, arama kurtarma, ipler-düğümler ve yangın konularında teorik bilgilendirme yapılırken, tahliye ve yangın başlıklarında tatbikat pratikleri icra edildi.

Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans Salonunda güvenlik görevlilerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce organize edilen 2 günlük afet eğitiminden 618 kişi istifade ederken, Gebze Mes Makine’de 170, İzmit Soner Cerrah Rehabilitasyon Merkezinde 10, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 194, Kocaeli Vergi Dairesinde ise 22 çalışan eğitim alarak tatbikatlara katıldı. Kocaeli 1 Nolu T Tip Cezaevinde 30, İzmit Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 36 hükümlüye eğitim verilirken, İzmit Reyhan Hanımlar Kültür Derneğinde ise 13 dernek üyesine afet farkındalığı kazandırıldı.





“ Okul ve Kurumlardaki Afet Eğitimleri Yoğunlaştırılacak ”

Afet bilinci eğitimleriyle ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İl Emniyet Müdürlüğünün programı dahilinde yıl boyunca 9 bin güvenlik görevlisinin afet eğitiminden geçirileceğini söyledi.