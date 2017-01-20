Kandaz'dan Öğrencilere Karne Hediyesi! Remzi Kandaz öğrencilere karne hediyesi olarak kitap hediye ediyor.

20 Ocak 2017 Cuma 14:39

Gebze Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz sosyal medya hesabından: ''Sevgili öğrencilerimiz, her dönem olduğu gibi bu dönem de Takdir ve Teşekkür belgesiyle gelene Muhtarlığımızda kurmuş olduğumuz kütüphanemizden istediği kitabı hediye ediyoruz. Şimdiden başarı belgesi alan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarını diler, gözlerinden öper ve hayırlı tatiller dilerim.'' diyerek öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırdı hem de sosyal sorumluluk projesiyle yine farkındalık yarattı.



Haber : Sedef SIR