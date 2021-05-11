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Kandıra, Safalı ve Çalköy Arası Yol Asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kandıra ilçesi Safalı ve Çalköy köyleri arası 2 bin 750 metre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışmalarına başladı

Kandıra, Safalı ve Çalköy Arası Yol Asfaltlanıyor

11 Mayıs 2021 Salı 10:44

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tam kapanma günlerinde üst yapı çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin olmaması ve hava koşullarının uygun olmasını fırsata çevirerek Kandıra İlçesinde köy yollarında üstyapı çalışmalarını yolların daha güvenli ve konforlu olması için arttırdı. Bu kapsamda Kandıra İlçesi Safalı ve Çalköy arası köy yolunda asfalt serimine başlandı.

 

3 BİN 600 TON ASFALT SERİLECEK

Kent genelinde cadde ve bulvarların yanı sıra köy yollarının da konforlu olmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra İlçesi Safalı ve Çalköy köyleri arası 2 bin 750 metre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. 3 bin 600 ton asfalt serimi yapacak Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Kandıra İlçesi Safalı ve Çalköy köyleri arasını asfaltlayarak konforlu bir hale getiriyor.





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