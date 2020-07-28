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Kandıralı çiftçilerle sözleşme imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesi kapsamında 100 çiftçiyle sözleşme imzalandı.

Kandıralı çiftçilerle sözleşme imzalandı

28 Temmuz 2020 Salı 17:23

Kandıra'daki Namazgah Kültür Merkezinde düzenlenen törende 100 çiftçiyle proje kapsamında sözleşme imzalandı. Buna göre, projeye katılan 100 çiftçi, bin 200 dönümlük arazide 5 yıl boyunca tıbbi ve aromatik bitki yetiştirecek.Üretilen bitkiler için çiftçilere alım garantisi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı ürünleri inşa edeceği Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftçi Eğitim, Geliştirme ve Üretim Merkezinde işleyecek. Yine proje kapsamında kurulacak Tıbbi Aramotik Bitkiler Borsası ile Kandıra tarımına gelecek 5 yıl içerisinde 28 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

"Çiftçilere daha fazla ekonomik getiri sağlayacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, Kocaeli'yi tıbbi ve aromatik bitkiler şehri yapmayı hedeflediklerini söyledi. Değer üreten, üretime katkı yapan, özellikle kadın emeğine katkı sağlayan projelerde bir araya gelmenin önemine değinen Büyükakın, bugün ilk imzalarını attıklarıyla projeyle kentten köye göçün de ekonomik altyapısını sağladıklarını ifade etti. Büyükakın, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin çiftçilere daha fazla ekonomik getiri sağlayacağını vurgulayarak, bu bitkilerin işlenmesi ve ticareti için yağ çıkarma tesisi ile ticaret borsası da kuracaklarını anlattı. Konuşmanın ardından Başkan Büyükakın sembolik olarak 9 çiftçi ile sözleşme imzaladı.



AA
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