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Kar Yağdı Onlar Çalıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Par ve Bahçeler ekipleri gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı

Kar Yağdı Onlar Çalıştı

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:36

Köprü ve kaldırımlar özel solüsyonla temizlendi

 

Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışına rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk hava ve kar yağışının başlaması ile birlikte oluşan buzlanmalara karşı köprü ve kaldırımlarda gece boyunca kar temizliği ve solüsyon çalışması yaptı.

 

KAR KÜREME YAPILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ekipleri, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için gece geç saatlerden itibaren köprülerde ve duraklara yakın kaldırımlarda kar küreme ve donmayı engelleyici solüsyonla temizlik yaptı

 

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Büyükşehir Belediyesi kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri aldı. Park ve Bahçeler Dairesi personelleri tarafından gece köprüler ve kaldırımlarda biriken karlar temizlendi. Buz kırma ve temizleme aletleri ile tüm köprülerin çevresi ve yaya geçişleri açıldı. Yürüyen merdivenler de buzlanmaya karşı solüsyonlarla temizlendi

 







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