Karabacak'tan Arslana Hayırlı Olsun Ziyareti

Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yerine Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a görevinde başarılar dileyen Başkan Karabacak, “Gebze Teknik Üniversitesi’nin kısa sürede yaptığı başarılı çalışmalarla bölgede önemli bir marka haline geldiğini ifade ederek, Rektör Arslan ve ekibine başarılar diledi. Başkan Karabacak, yerel yönetimler olarak Arslan ve ekibinin ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olduğunu da ifade ederek sözlerini tamamlarken kendisine Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet kitapları arasında 5 numara ile kayıtlı bulunan, Osmanlı hattatı Ahmed Karahisari’nin Mushaf-ı Şerifi'nin Yasin Suresi tıpkı basımını hediye etti.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Karabacak’a teşekkür ederek, Gebze Teknik Üniversitesi’nin çıtasını yükselterek dünyada hatırı sayılır eğitim kurumları arasına taşımak için çalışacaklarını ifade etti.