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Karabacak'tan Arslana Hayırlı Olsun Ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabacak'tan Arslana Hayırlı Olsun Ziyareti

24 Temmuz 2018 Salı 13:36

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Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yerine Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a görevinde başarılar dileyen Başkan Karabacak, “Gebze Teknik Üniversitesi’nin kısa sürede yaptığı başarılı çalışmalarla  bölgede önemli bir marka haline geldiğini ifade ederek, Rektör Arslan ve ekibine başarılar diledi. Başkan Karabacak, yerel yönetimler olarak Arslan ve ekibinin ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olduğunu da ifade ederek sözlerini tamamlarken kendisine Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet kitapları arasında 5 numara ile kayıtlı bulunan, Osmanlı hattatı Ahmed Karahisari’nin Mushaf-ı Şerifi'nin Yasin Suresi tıpkı basımını hediye etti.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Karabacak’a teşekkür ederek, Gebze Teknik  Üniversitesi’nin çıtasını yükselterek dünyada hatırı sayılır eğitim kurumları arasına taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler
şükrü KarabacakMuhammed Hasan AslanGebze Teknik üniversitesiRektör
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