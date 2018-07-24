Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Karabacak’a teşekkür ederek, Gebze Teknik Üniversitesi’nin çıtasını yükselterek dünyada hatırı sayılır eğitim kurumları arasına taşımak için çalışacaklarını ifade etti.
Karabacak'tan Arslana Hayırlı Olsun Ziyareti
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Karabacak’a teşekkür ederek, Gebze Teknik Üniversitesi’nin çıtasını yükselterek dünyada hatırı sayılır eğitim kurumları arasına taşımak için çalışacaklarını ifade etti.