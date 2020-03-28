banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel'de öğretmenler dezenfektan ve kolonya üretti

Karamürsel'de öğretmenler dezenfektan ve kolonya üretti

Karamürsel'de öğretmenler dezenfektan ve kolonya üretti

28 Mart 2020 Cumartesi 12:32

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüs (covid19) önlemleri kapsamında, kamu kurumları için kolonya ve dezenfektan üretti. 

Okul müdür yardımcısı Murat Kaba ve kimya teknolojisi öğretmeni Derviş Toprak tarafından üretilen ellişer litre kolonya ve dezenfektan Karamürsel Kaymakamlığına teslim edildi. 

Lisenin müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı açıklamada, okulun bu tür temizlik ve hijyen ürünlerinin üretilmesi konusunda tecrübeli olduğunu söyledi. 

Yıldırım, Toprak ve Kaba'nın dezenfektan ve kolonya ürettiğini anlatarak, ürettikleri bu kolonya ve dezenfektanları Karamürsel Kaymakamlığına gönderdiklerini ifade etti.

Gelen talebe göre üretime devam edecekleri bilgisini veren Acar, dayanışmayla içerisinde bulunulan bu zor günlerin üstesinden geleceklerine inandığını sözlerine ekledi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saddam Türkmenleri nasıl katl etti Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında
THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama THY Genel Müdürü Ekşi'den açıklama
Bakan Kocadan yeni açıklama... Bakan Kocadan yeni açıklama...
Kocaeli kartta önemli değişiklik Kocaeli kartta önemli değişiklik
Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi Kocaeli İl Pandemi Kurulu Tolantısı gerçekleştirildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Saddam Türkmenleri nasıl katl etti
İsmail Kahraman ın kalemin den Saddam Kerkük lü Türkmenleri nasıl katl etti

Haberi Oku