Karaosmanoğlu “20 Milyon Metrekarelik Alanı Yeşillendirdik”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yeni gelen türleriyle her gün gelişen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da inceleme yaptı. 4 bin dönüm alandan oluşan ve içerisinde 53 farklı türden 472 hayvanı içinde barındıran Ormanya’nın, doğasıyla ve turizmiyle adından söz ettiren Kocaeli’nin bu alanda da çekim merkezi haline gelmesine katkı sunduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Bugün bu hizmeti başarabilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gururluyum. Vatandaşımızın Ormanya’da mutlu olduğunu görmek beni son derece enerji veriyor” açıklamasını yaptı.

“GRİ TONLU RENGİNİ YEŞİLE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”

21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanını içinde barındıran, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’nın Kocaeli’ne kazandırılması nedeniyle çok önemli bir eksikliğin de giderildiğini incelemeler sırasında ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “2004 yılından itibaren Kocaeli’nin gri tonlu rengini yeşile döndürmek için çok çalıştık. Bu yeni tabloyu oluştururken Kocaeli’nin yeni resmini yaparken işimiz hiç kolay olmadı. Ama bugüne geldiğimiz son durum insanımızı mutlu etmektir. Tabi burada durmayacağız ve daha çok çalışacağız. Daha güzel ve daha çevreci yeni yaklaşımlarla kentimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“ARTIK SERİNLEMEK İÇİN AĞAÇ GÖLGESİ ARAMIYORUZ”

Kent genelinde 8 milyon ağaç diktiklerini de vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’yi gri renginden kurtarmak için 20 Milyon metrekarelik alanı yeşillendirdik. Artık serinlemek için ağaç gölgesi aramıyoruz. Bakınız Kartepe İlçemizde yer alan bu alanda Doğal Yaşam Parkımız Ormanya’yı kurduk. Onlarca çeşit hayvan türü bulunan ve yem yeşil Ormanya’ya 5 kızıl geyik daha getirdik. Bursa geyik üretim merkezinden getirdiğimiz 5 kızıl geyik ve yeni gelen türlerle birlikte Ormanya’da 53 farklı türde 472 hayvan bulunuyor” diye konuştu. Kocaeli’ni 170 kilometre yürüyüş yoluyla tanıştırdıklarını da belirten Karaosmanoğlu, 1500 km uzunluğunda doğa yürüyüş parkurları oluşturduklarını da söyleyerek, “İzmit Körfezi’nin çevresini yeşil bir gerdanlıkla sarmak amacıyla 26 adet yeni sahil düzenlemesi, 21 adet mesire alanı yaptık. Ormanya bu bakımdan halkımıza mesire alanı olarak da hizmet veriyor” açıklamasını yaptı.

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI İLE TANIŞTIRDIK”

Kocaeli’deki kavşakların Türkiye’deki kentlere çevre düzenlemesiyle örnek olduğunu da hatırlatan Karaosmanoğlu, “43 adet kavşağı yeşillendirdik. Oturma grupları, oyun alanları ve spor sahalarıyla 85 adet yeni parkı hizmete aldık. Bir yandan bunları yaparken bir yandan da İzmit Körfezi’ne evimizin mutfağı gibi baktık. Çevre anlayışı sadece bir yere odaklanmakla değil bir bütün olarak hareket etmekle olur. Şunu ifade etmem gerekir ki halkımızı Ormanya gibi Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı ile tanıştırırken, arıtma tesislerimizle Körfeze gelen Atıksuları arıtıyor, deniz uçağımızla da sintinelerini denize bırakan gemilere göz açtırmıyoruz. Bugün İzmit Körfezimiz de 70’in üzerinde canlı türü varsa bu çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Karamürsel Altınkemer’e, Kandıra Cebeci, Kerpe, Bağırganlı ve Kumcağız plajlarımıza mavi bayrak aldık” vurgusu yaptı.

“HAYVANLAR BİZİM YAŞANTIMIZIN BİR PARÇASIDIR”

Ormanya’daki hayvanlara ilgi gösteren ve seven Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Artan nüfusumuzla birlikte ihtiyaçlarımız da artmaya devam ediyor. Dünyanın en güzel metropollerinden birini, hayallerimizi süsleyen Kocaeli’yi vatandaşımızla birlikte, el ele gönül gönüle inşa etmeye devam ediyoruz. Çok yol aldık, çok mesafe kat ettik. Yeşili sevmeye ve sevdirmeye, Türkiye’ye ve dünyaya model olacak projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Peygamberimizin de buyurduğu gibi Kıyâmet kopuyor olsa bile elimizde bir fidan varsa onu dikmeye gayret etmeliyiz. Hayvan sevgisini aşılamalıyız. Hayvanlarında bizim yaşantımızın bir parçası olduğunu onlara çok iyi öğretmeliyiz. Ve bu bilinci çocuklarımıza aşılamalıyız. Allah bizleri yeşilsiz ve ağaçsız bırakmasın” diyerek açıklamalarını tamamladı. Karaosmanoğlu daha sonra Ormanya ailesine katılan Güney Amerika’da yaşayan deve türü olan Alpaka, siyah kuğu, siyah boyunlu kuğu, Avustralya kıtasında yaşayan Emu deve kuşu hakkında yetkililerinden bilgi aldı. Karaosmanoğlu ayrıca Ormanya’yı gezen Bölgesel Amatör Ligde bu sezon mücadele edecek Büyük Derbentspor takımının sporcularıyla da bir araya geldi.