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Karaosmanoğlu Kanada Büyükelçisi’ni Ağırladı

Başkan Karaosmanoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'i makamında kabul etti.

Karaosmanoğlu Kanada Büyükelçisi'ni Ağırladı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:56

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'i makamında kabul etti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen Büyükelçisi Cooter ile iki ülke arasında gelişen ilişkiler hakkında görüş alışverişi yapan Başkan Karaosmanoğlu, ekonomik yatırımlar başta olmak üzere eğitim, kültür ve turizm alanlarında işbirliğine daha fazla gidilmesinin önemine değindi. Karaosmanoğlu ayrıca, “Türkiye’nin dinamik şehirlerinden olan Kocaeli, Kanada’nın sanayi ve ekonomik alanında gelişmiş kentleriyle işbirliğine hazırdır” dedi.

 

“KANADALI FİRMALARIN YATIRIM YAPMASINI ARZU EDİYORUZ”

Kanada'nın Türkiye'de madencilikle ilgili birçok şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğünü de dile getiren Büyükelçi Cooter, "Türkiye ile ticari ilişkilerimizin her geçen gün geliştiğini ifade etmek isterim. Turizm ve kültürel ilişkilerimizde aynı artan bir ivme ile gelişmesi bizler için önemlidir. Bu noktada Türkiye’de sanayisinin başkenti olarak kabul edilen Kocaeli’de, Kanadalı firmaların yatırım yapmasını arzu ediyoruz. İki ülke insanının ve sanayicinin birbirlerini tanımaları için organizasyonlar düzenlemeyiz” açıklamasını yaptı.

 

“TİCARİ FAALİYETLERİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal’ın da eşlik ettiği eğitim, kültür ve turizm başlıklarının da görüşüldüğü ziyarette, iki ülke ile kentleri arasında sağlanacak güçlü işbirliğinin de öne çıktığı görüşmede, Kanada’daki otomotiv sektöründen bahseden Büyükelçi Cooter, “Kocaeli’nin ülkemizdeki büyük bir kentle kardeş belediye olmasını arzu ediyoruz. Kurulacak bu güçlü iletişim aynı zamanda ticaretin de önünü açacaktır” açıklamasını yaptı. Türkiye ile ticaretimizi daha çok geliştirmek istiyoruz ifadelerini sarf eden Cooter, “Göreve başladığım 2016 yılından itibaren ticari faaliyetlerimizi iki katına çıkardık. Bu karşılıklı ticari faaliyetlerin artması için de yerel yönetimlerle birlikte çalışmanın önemine inanıyoruz” ifadelerini sarf etti.

 

“BÜYÜK YATIRIMLARIN OLACAĞINA İNANIYORUM”

Kocaeli’nin Türkiye’nin üretim üssü olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, iki ülkenin işbirliği noktasında yakaladığı olumlu yükselişe katkı sunmak için hazır olduklarını dile getirerek, “Sanayi işbirliğinin yanı sıra eğitim ve teknoloji noktasında da üniversiteler arasında ortak çalışmanın önemine inanıyorum. Sanayi ve ticaret odalarımızın birbirleriyle olan yakın çalışmasına bizler büyük katkı verebiliriz. Bizler bu adımları süratle attığımızda karşılıklı büyük yatırımların olacağına da inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret günün anısına hediyeleşmenin ardından tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler
KocaeliChristopher CooterKanadaIbhrahim Karaosmanoğlu
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