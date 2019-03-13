Karaosmanoğlu’na Veda Ziyaretleri

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fikret Gökmen ile MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Kadir Şahin ve yönetimlerini ayrı ayrı makamında konuk etti. Görüşmede 15 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu hizmetler için Gökmen ve Şahin, Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti birlikteliklerde ifade eden Karaosmanoğlu, “Kentimizin kurumları ve STK’larıyla her daim bir ve bütün olarak hareket ettik. Her fikre değer verdik, saygı ve sevgi içerisinde Kocaelilere hep birlikte hizmet ettik” dedi.

“ESNAFIMIZIN DERDİYLE DERTLENDİK, ÇÖZÜM ÜRETTİK”

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin gelişmesi için devletin tüm kurumlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının katkılarını 15 yıl boyunca yakından hissettiklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli üretimin göbeğinde olan ekonomide ağırlığı azımsanmayacak ölçüde olan önemli bir kenttir. Özellikle sanayi başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin yanı sıra tarımsal ve hayvancılık noktasında kentimiz insanını destekledik. Büyükşehir olarak kent ekonomisine değer katmak önceliğimiz oldu. Yıllardır sanayi ve ticaretle kalkınan kentimizin tarımsal alanda da geliştirilmesi için projeler ürettik. Esnafımızın derdiyle dertlendik, çözüm ürettik” şeklinde konuştu.

“KOBİ’LERİMİZİN DE HER DAİM YANINDA OLDUK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin eylem ve icraatları doğrultusunda iş dünyasıyla yakın çalıştıklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “KOBİ’lerimizin de her daim yanında olduk. Üretimlerini artırması ve yeni pazarlar bulması için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyduk. Çiftçimizin, iş insanımızın, esnafımızın, üretim ve yatırım yapan her kurumun meselelerine çözümler aradık” diyerek sözlerini tamamladı.