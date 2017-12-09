Karaosmanoğlu'ndan Okul Ziyaretleri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kent Emlak Konut İlkokulu ve Ortaokulu ile İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kent Emlak Konut İlkokulu ve Ortaokulu ile İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, eğitime ruh veren, can veren, anlam katan yegane unsurun öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin geleceği inşa eden ruh mimarları olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Kocaeli'nin her köşesine reform mahiyetinde hizmetler gerçekleştiriyoruz. 'Her Öğrenciye Bir Bilgisayar' kampanyamız ile 260 bin bilgisayarı yavrularımızla buluşturduk. Bilişim Fuarı ve Kitap Fuarı gibi dev projeleri hayata geçirdik. Bu projelerle çocuklarımız, teknolojinin dilini öğrenecek. Küresel vizyona sahip bireyler olarak yetişecekler. Tüm ilçelerimizde yaptığımız spor kompleksleriyle enerjinizi spora yönlendirmeye özelikle gayret ediyoruz. Yüzlerce okulumuza spor kompleksleri inşa ettik. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek inşallah."