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KARTEPE’DE ÜST YAPI HIZ KESMİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde hafta içi – hafta sonu yapılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yakından takip ediyor.

KARTEPE'DE ÜST YAPI HIZ KESMİYOR

28 Nisan 2021 Çarşamba 09:52

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapımına devam eden projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alıyor. Başkan Kocaman Ataevler Mahallesi Aybahçe Sokak’ta yapılan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan yerlerde yapılan parke çalışmaları tamamlanarak Kartepelilerin hizmetine sunulacak. 100 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde olan sokak ta Başkan Kocaman inceleme yaparak bilgi aldı.

 

KOCAMAN ÇALIŞMALARIN BAŞINDA

Başkan Kocaman daha sonra Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bordur ve kaldırım, Nazım Demirci Caddesinde devam eden kaldırım çalışmaları ile 6 ekip halinde ilçe genelinde devam eden ot kesme çalışmalarını yerinde inceledi. Havaların ısınmasıyla çalışmalarına hızlandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “İlçemiz genelinde yapılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz alt yapıları tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarına hemen geçiyor. Altı ekip halinde Kartepemizin dört bir yanında parklarımızda, mezarlıklarımızda, cadde ve sokaklarımızda ot kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bahar ve yaz aylarımızın Kartepe’ye yakışır olacak” açıklamasında bulundu.




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