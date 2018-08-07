Kartepe’ye Dev Kent Meydanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde kent meydanı çalışması yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Kartepe Kent Meydanı Gebze, Dilovası, Başiskele, Karamürsel ve İzmit’ten sonra ilçelere kazandırılan altıncı meydan olacak. Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası’nı kapsayacak şekilde yapılıyor.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Saha çalışmaları süren meydanda stabilize serim işleri ve menfez betonarme imalatı devam ediyor. Betonarme işleri yapımı süren kafelerin çelik imalatına başlanacak. 100 metrelik kısmın tamamı biterken kalan 100 metrenin 25 metresine grobetonu atıldı. 75 metrenin perde imalatı ise sürüyor. Belediye ve Kaymakamlık arası taş dolgu yapılarak sıkılaştırma işlemi tamamlandı.







3 KAFETERYASI BULUNUYOR

İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.

GRANİT VE BAZALT ZEMİN

Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.