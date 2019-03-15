banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KENT-KA 5. Yılını Kutladı

Sivil toplum kuruluşlarından Kentin Kadınları Platformu (KENT-KA) 5’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

KENT-KA 5. Yılını Kutladı

15 Mart 2019 Cuma 17:02

Sivil toplum kuruluşlarından Kentin Kadınları Platformu (KENT-KA) 5’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Gebze Lamec Otel’deki programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Nermin Tol, Araştırmacı Yazar Müge Uçar, Gebze Kızılay Başkanı Oya Tuncel ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Programda 8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel araştırmacı yazar Müge Uçarın ‘Yaşasın Kadın Hayalleri ve Umutları’ videosu izlendi, günün anlam ve önemine ilişkin yine Uçarın sözleri ve şiirleri okundu, konuşmalar yapıldı. Müge Uçar 'a yapılan sürprizle duygulu anlar yaşandı.

Kentin Kadınları ( KEN KA ) Platformun başkanı Tuba Şensoy'da konuşmalarında,  "5.yıl değerlendirme toplantımızda Araştırmacı-Yazar Müge Uçar'a sürpriz olarak Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ile çekmiş olduğu ; samimî bir dayanışma içinde birbirimize kızkardeşiz.. Yaşasın Kadın Hayalleri Ve Umutları videosunu STK Başkanlarımız ve Yönetimiz ile birlikte izledik. 5.yıl değerlendirme toplantımıza KBB Başkan Danışmanı TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol'da katılarak yönetimimiz ve STK Başkanlarımıza Evlat Aşkına SIFIR ATIK Proje sunumunu gerçekleştirdi. Umutlar yeşeriyor mesajına yürekten inanıyor ve destekliyoruz . Ve 5.yıl değerlendirme toplantımıza katılan Kadın STK Başkanlarımız Kızılay Başkanı Sn ;Oya Tuncel 'e, Erzurumlular Federasyonu Kadın Kolları Başkanına, İHH Gebze Temsilciliğine Müsiad Temsilcilerine İHL Hanım Komisyon Başkanına, Samsunlular Derneği Kadın Kolları Başkanına, Samsunlular Yakakent İlçesi Kadın Kolları Başkanına, Eğitim Bir-Sen Hanım Komisyon Başkanına, TDED Dernek Temsilcilerine, KOŞYAZ Platformu Temsilcilerine, Emekliler Derneği Temsilcisine, Bir Umut Engelliler Derneği Başkanına, Gebze Duraklı Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanına ayrı ayrı teşekkür ederiz ."dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık, Gebze-Halkalı Banliyösünde Bıyık, Gebze-Halkalı Banliyösünde
Büyükgöz'e İnönü'de Yoğun İlgi Büyükgöz'e İnönü'de Yoğun İlgi
Sivrisineğe Geçit Yok Sivrisineğe Geçit Yok
Trafikte Öncelik Yayaların Trafikte Öncelik Yayaların
Kütüphane'ye İlgi Büyük Kütüphane'ye İlgi Büyük
Onlar ‘Lider’ Kadınlar! Onlar ‘Lider’ Kadınlar!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bıyık, Gebze-Halkalı Banliyösünde
Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seferlere başlayan Gebze-Halkalı...

Haberi Oku