Kılavuz Gençlik Liderleri Afrika Okulu’ndan Mezun Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Diriliş Gençlik Kampları liderlerinin gelişimlerine destek sağlamak amacıyla yürütülen “Afrika Okulu” projesi, 6 haftalık eğitim dönemi tamamlandı. 28 Nisan’da başlayan “Afrika Okulu” projesi ile değişen dünyaya farklı bir pencereden bakan liderlere dünya üzerinde yapılan siyasi hamleleri değerlendirebilme, siyasi konularda analitik düşünme becerisinin kazandırılması ve Afrika farkındalığının artırılması hedeflenirken, projeye katılan liderlere Afrika Okulu mezun sertifikası verilecek.



AFRİKA HAKKINDA GENİŞ BİLGİ

Diriliş Gençlik Kamplarında gerçekleşen Afrika Okulu’nun ilk haftasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Tandoğan, liderlere Afrika kıtasının genel özelliklerinden bahsederek liderlerin “Afrika” hakkında geniş bilgi sahibi olmalarını sağladı.



BREZİLYA’NIN AFRİKA HEDEFLERİ

İkinci hafta gerçekleşen Afrika Okulu’nun konuğu Milat Gazetesi Yazarı Hüsamettin Aslan oldu. Genç liderlere “Afrika – Brezilya ilişkilerini” anlatan Aslan, Brezilya’nın Afrika üzerindeki ideolojilerini geniş bir biçimde liderlere aktardı.



AFRİKA’DA ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ

Afrika Okulu’nun üçüncü haftasında Afrika Araştırmaları Merkezi araştırmacısı olan Hasan Aydın “Afrika’da ABD – Çin ilişkileri” hakkındaki en geniş bilgiyi sunum şeklinde Kılavuz Gençlik Liderleri’ne aktardı.



AFRİKA’NIN KÜRESEL DÜNYADAKİ KONUMU

Dördüncü hafta ise Afrika Okulu projesinin koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kavas Afrika'nın küresel dünyada konumunu ve önemini liderlere aktararak, emperyalist devletler tarafından yıllardır Afrika’ya yapılan sömürünün tarihini liderlerle paylaştı.



Şİİ GRUPLARIN AFRİKA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Beşinci hafta programında Diriliş Gençlik Kamplarının konuğu İran Uzmanı olarak bilinen Yazar Babak Shahed oldu. Shahed, liderlere yönelik gerçekleştirdiği Afrika Söyleşisi’nde Afrika’daki sömürü devri sonrası batılı ülkelere nazaran kıta üzerinde etkinlik gösteren Şii grupların ve çeşitli İran merkezli STK oluşumlarının amaçlarına, ekonomik ve sosyolojik etkilerine değindi.



TÜRKİYE’NİN ENERJİ ÇALIŞMALARI

Afrika Okulu’nun son haftasında ise Enerji Erişim Modellemeleri ile Şehir ve Bölge Planlamasında Enerji Korunumu üzerinde çalışan Murat Erata Diriliş Gençlik Kamplarının konuğu oldu. Erata son hafta programında “Türkiye’nin Afrika’daki Enerji Çalışmaları” konulu önemli bilgiler içeren sunumunu liderlere gerçekleştirdi.



FİNAL PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Son programın ardından Afrika Okulu Projesi’nin final programı gerçekleştirildi. Okulun hocaları Prof. Dr. Ahmet Kavas, Dr. Muhammed Tandoğan, Hasan Aydın ve Murat Erata’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen programda projede yer alan liderler eğitim veren hocalarına teşekkür etti. Projeye katılan liderlere Afrika Okulu mezun sertifikası verilecek.